كونتي: ما زلنا نقاتل من أجل التأهل الأوروبي

يرى أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، أن فريقه كان يستحق أكثر من مجرد التعادل بهدفين لمثلهما أمام روما، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووصف كونتي اللقاء بأنه كان بمثابة «مباراة على الطراز الإنجليزي» بسبب كثافتها العالية والضغط المتبادل من كلا الطرفين، مشيرًا إلى أن مصير الفريق في التأهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل سيتحدد بناءً على ما سيقدمه في المباريات الـ13 المتبقية من الدوري.

وأثنى كونتي على دعم جماهير فريقه، مؤكدًا في تصريحات لمنصة «دازن إيطاليا»: «يجب أن نشكر المشجعين، فليس من المسلم به أن يقدروا ما نقوم به هذا الموسم، ورسالتهم بأننا نقاتل ولا نستسلم هي رسالة رائعة للاعبين الذين أعرف جيدًا ما مروا به في الأشهر الأخيرة».

ونجح نابولي في العودة مرتين بعد تأخره بهدفي دونييل مالين، حيث سجل ليوناردو سبيناتزولا الهدف الأول بعد اصطدام كرته باللاعب نيكولو بيسيلي، قبل أن يدرك الوافد الجديد أليسون سانتوس التعادل في وقت قاتل بعد تمريرة من زميله الشاب جيوفاني.

وقال كونتي: «العودة مرتين أمام روما ليست بالأمر الهين، وأعتقد أننا لو كنا في مباراة ملاكمة لفزنا بها بالنقاط. نحن نبني مستقبلنا الآن، ولن يكون الأمر سهلًا لأن الفرق الأخرى في السباق تمتلك الموارد والخبرة، لكننا نتجاوز حدودنا».

وعلّق كونتي على وضع المدافع أمير رحماني قائلًا: «بصراحة لا أعرف حالته، لكن الأمر لن يشكل فارقًا كبيرًا الآن. لا يمكننا الاستمرار في الحديث عن الإصابات، وإلا سيصبح الأمر غبيًا. يجب أن نركز على ما لدينا للمباراة القادمة، وإذا لم يكن جاهزًا سنبحث عن حل كما فعلنا في كل مباراة».