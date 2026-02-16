تصرف غير محسوب يعيد اسم مارادونا إلى صدارة المتابعات

أعاد مقطع فيديو متداول اسم الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا إلى صدارة المتابعات، بعد تصرف صدر عن الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد خلال مشاركة ترفيهية أثارت ردود فعل داخل الأوساط الجماهيرية في الأرجنتين.

وواجه ألفاريز انتقادات عقب تداول مقطع له على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله داخل لعبة ترفيهية تعتمد على الإشارات للتعبير عن شخصيات معروفة، حيث قام بحركة بيده قرب أنفه عند الإشارة إلى اسم مارادونا، وهو ما فسر من بعض المتابعين على أنه تلميح لقضية المخدرات التي ارتبط اسم مارادونا بها في الماضي، ما دفعهم لرفض التصرف.

واتسعت ردود الفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع تعليقات رافضة لما عد إساءة لأحد أبرز نجوم كرة القدم عبر التاريخ.

ووضع الموقف اللاعب الشاب تحت ضغط جماهيري متزايد، خاصة أنه أحد عناصر الجيل الحالي للمنتخب الأرجنتيني، في وقت ينتظر فيه من اللاعبين الحفاظ على صورة النجوم الكبار واحترام إرثهم الرياضي.