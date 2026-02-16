الجيش الملكي يستند إلى اللوائح الأفريقية في شكواه ضد جماهير الأهلي

استند نادي الجيش الملكي إلى لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في شكواه الرسمية ضد جماهير الأهلي، على خلفية أحداث صاحبت مواجهة الفريقين أمس الأحد، في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وطالب الجيش الملكي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح، بعد رصد تصرفات وصفها بغير الرياضية صدرت من بعض جماهير الأهلي خلال اللقاء.

وأشار البيان الصادر عن النادي المغربي إلى رمي قارورات داخل أرض الملعب، معتبرًا أن تلك الأفعال شكلت تهديدًا مباشرًا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني، ومؤكدًا مباشرة الإجراءات القانونية لحماية مبدأ الروح الرياضية وضمان سلامة جميع عناصر المباراة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليحسم الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما حل الجيش الملكي ثانيًا بفارق نقطة واحدة، وتأهل الطرفان معًا إلى الدور التالي من البطولة.

وشهد اللقاء إيقاف اللعب في أكثر من مناسبة بسبب ما ورد في شكوى الجيش الملكي من إلقاء زجاجات مياه باتجاه لاعبي الفريق الضيف، وفق ما تضمنته الشكوى المرفوعة إلى «كاف».

وشهدت مباراة الذهاب في المغرب، التي انتهت بالتعادل 1-1، تصرفات غير رياضية أيضًا من بعض جماهير الجيش الملكي، وأسفرت وقتها عن توقيع عقوبات تمثلت في خوض مباراتين دون جمهور وفرض غرامات مالية بلغت 100 ألف دولار.

ويعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مثل هذه الحالات على سوابق انضباطية سابقة، تشمل إدخال أجسام إلى أرض الملعب واستخدام أجهزة الليزر، عند تطبيق اللوائح الخاصة بالمخالفات المرتبطة بسلوك الجماهير.