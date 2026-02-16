من «فيسبوك» إلى «تيك توك».. من يملك النفوذ الجماهيري الأكبر بين الأندية عالميًا؟

أظهرت المنصات الرقمية خريطة جديدة للقوة الجماهيرية للأندية، حيث يتحدد النفوذ بحجم المتابعين والتفاعل عبر فيسبوك وإنستغرام وإكس وتيك توك، في مؤشر بات حاضرًا بقوة إلى جانب النتائج داخل الملعب.

وكشفت البيانات الصادرة عن مرصد كرة القدم CIES تصدر ريال مدريد ترتيب الأندية الأكثر متابعة عالميًا بإجمالي 410.9 ملايين متابع، متقدمًا على برشلونة الذي حل ثانيًا بـ 360.7 ملايين متابع.

ووضعت الأرقام مانشستر يونايتد في المركز الثالث بإجمالي 216.3 ملايين متابع، يليه باريس سان جيرمان بـ 184.1 ملايين، ثم مانشستر سيتي بـ 158.4 ملايين، في سباق يؤكد اتساع القاعدة العالمية لأندية القمة.

وواصلت أندية الصف الأول حضورها في المراكز العشرة الأوائل، بوجود يوفنتوس في المركز السادس (155.8 مليونًا)، وليفربول سابعًا (144.5)، وتشيلسي ثامنًا (141.7)، وبايرن ميونخ تاسعًا (137.1)، وأرسنال عاشرًا (102.4)، وفق إجمالي المتابعين عبر المنصات الأربع.

وتعد المنصات الرقمية عاملًا مهمًا لدى الرعاة والمستثمرين، إذ تعتمد التقييمات التسويقية على حجم الوصول ومستوى التفاعل، لاسيما مع صعود تيك توك كمنصة مؤثرة إلى جانب فيسبوك وإنستغرام وإكس.

الترتيب الكامل للأندية الأكثر متابعة جماهيريًا عالميًا على منصات، إكس – إنستغرام – فيسبوك – تيك توك، وفق تصنيف مرصد كرة القدم CIES:

1- ريال مدريد – 410.9 مليون

2- برشلونة – 360.7 مليون

3- مانشستر يونايتد – 216.3 مليون

4- باريس سان جيرمان – 184.1 مليون

5- مانشستر سيتي – 158.4 مليون

6- يوفنتوس – 155.8 مليون

7- ليفربول – 144.5 مليون

8- تشيلسي – 141.7 مليون

9- بايرن ميونخ – 137.1 مليون

10- أرسنال – 102.4 مليون

11- توتنهام– 96.4 مليون

12- إيه سي ميلان – 68.8 مليون

13- إنتر ميلان – 61.8 مليون

14- أتلتيكو مدريد – 60.4 مليون

15- فلامنغو – 54.3 مليون

16- بوروسيا دورتموند – 52.9 مليون

17- غلطة سراي – 45.1 مليون

18- روما – 36.4 مليون

19- كورينثيانز – 34.7 مليون

20- فنربخشة – 33.8 مليون