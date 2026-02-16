فينيسيوس يتحدث عن دوره خلف الكواليس في صفقات ريال مدريد الكبرى

كشف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور تفاصيل تحركاته غير المعلنة داخل ريال مدريد، مؤكدًا أنه لعب دورًا مباشرًا في محاولات إقناع لاعبين بارزين بالانضمام إلى النادي خلال فترات الانتقالات الأخيرة.

وتحدث فينيسيوس عن تواصله المتكرر مع كيليان مبابي قبل انتقاله إلى ريال مدريد، موضحًا أنه كان يرسل له رسائل في كل صيف يسأله فيها عن موعد قدومه، رغم عدم وجود علاقة وثيقة بينهما في تلك الفترة، قبل أن يلتقيا لاحقًا داخل ملعب سانتياغو برنابيو.

وأكد اللاعب البرازيلي أنه اتبع الأسلوب نفسه مع جود بيلينغهام، حيث حرص على الحديث معه بشكل مباشر، مطالبًا إياه باختيار ريال مدريد دون غيره، ومشددًا على أن اللعب في الميرنغي يمنح أفضلية تنافسية لأي لاعب يبحث عن البطولات.

وشرح فينيسيوس طبيعة العلاقات داخل غرفة الملابس، مشيرًا إلى أنه يقضي وقتًا كبيرًا مع مبابي، إلى جانب كامافينغا وفيرلاند ميندي، معتبرًا أن الانسجام خارج الملعب ينعكس بشكل مباشر على الأداء الجماعي خلال المباريات.

وتطرق النجم البرازيلي إلى تعامله مع الضغوط الجماهيرية، موضحًا أنه يتقبل صافرات الاستهجان من جماهير الخصوم، ويعتبرها جزءًا طبيعيًا من كرة القدم، مؤكدًا أن المباراة تنتهي داخل الملعب دون حمل أي مشاعر عدائية بعدها.

واستعرض فينيسيوس تجربته مع الشهرة المبكرة، لافتًا إلى صعوبة التأقلم معها بعد انتقاله إلى مدريد في سن صغيرة، مشيرًا إلى أنه تعلم الاستماع إلى الانتقادات بقدر الاستماع إلى الإشادة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا للتطور والاستمرار في أعلى مستوى.

وجاء حديث فينيسيوس خلال مقابلة مع صانع المحتوى الإسباني إيباي يانوس، نقلتها صحيفة دياريو آس، وذلك بعد تحسن مستواه الفني وعودة تأثيره الإيجابي مع ريال مدريد خلال الأسابيع الأخيرة.