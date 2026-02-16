خطة اقتصادية داخل الزمالك تنطلق من «جامعة الدول العربية»

بدأت إدارة نادي الزمالك المصري، تنفيذ تحرك اقتصادي جديد من داخل مقر النادي، عبر إخلاء الممر المطل على شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين في القاهرة، ضمن إطار خطة تستهدف توفير موارد مالية إضافية لدعم النادي في ظل الأزمة المادية الحالية.

وتشرع الإدارة في إخلاء الممر تمهيدًا لاستثماره وتحويله إلى ممر تجاري، ضمن خطوات عملية لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المتاحة داخل مقر النادي، وتوجيهها لخدمة الجانب المالي دون المساس بالنشاط الرياضي.

وتتجه الخطة إلى إنشاء مكاتب إدارية ومحال تجارية لعلامات معروفة داخل الممر، بما يضمن تحقيق دخل ثابت ومستمر، في وقت تعمل فيه الإدارة على تنويع مصادر التمويل وتقليل الضغوط المالية عن القلعة البيضاء.

وتعمل إدارة الزمالك في الوقت نفسه على إعداد الدراسات الهندسية والتجارية الخاصة بالمشروع، بهدف جذب شركاء ومستثمرين للمشاركة في تطوير المنطقة وتحويلها إلى مساحة تجارية قادرة على تحقيق عائد مالي مستدام خلال الفترات المقبلة.