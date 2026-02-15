بالمر يهرب إلى شمس دبي الدافئة



بينما كانت مدرجات ستامفورد بريدج تهتف احتفالاً برباعية تشيلسي في شباك هال سيتي ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي، كان كول بالمر يعيش أجواء مختلفة تماماً تحت شمس دبي الدافئة. واختار النجم الإنجليزي الهروب من برد الشتاء إلى دفء الشرق الأوسط، في رحلة بدت أقرب إلى مشهد سينمائي.



وغياب بالمر عن مواجهة هال سيتي جاء في إطار إدارة دقائق لعبه بعناية من قبل الجهاز الفني، وخاصة بعد موسم متقلب عانى خلاله من إصابات متفرقة. وكان قد عاش لحظة صعبة الأسبوع الماضي بإهداره فرصة محققة أمام المرمى الخالي ضد ليدز يونايتد، في مباراة كادت تمنح فريقه النقاط الثلاث.



ولكن في دبي، لا وجود لإعادة اللقطات أو صافرات الجماهير. هناك فقط سماء صافية، بينما يواصل تشيلسي سعيه لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، حسب ما أشارت صحيفة «ديلي ميل». ويحتل تشيلسي المركز الخامس بفارق نقطتين عن ليفربول، ويستعد بالمر للعودة إلى التدريبات في كوبهام الأسبوع المقبل، واضعاً خلفه استراحة قصيرة، وربما بداية فصل أكثر إشراقاً داخل الملعب أيضاً.