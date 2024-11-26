النصر يواجه دهوك لتأكيد صدارة «أبطال الخليج»



يطمح النصر لتأكيد صدارته للمجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال الخليج عندما يلتقي دهوك العراقي، اليوم، على ملعب نادي دهوك الرياضي بالجولة الثالثة، ويتصدر النصر بـ6 نقاط المجموعة، ويحتل دهوك المركز الثاني بـ4 نقاط، وظفار العماني ثالثاً بنقطة وحيدة، وأهلي صنعاء «بدون نقاط» رابعاً، وكان النصر قد فاز بالجولة الأولى على ظفار العماني 5 ـ 2 على استاد آل مكتوم في دبي، وعلى أهلي صنعاء بالجولة الثانية 3 ـ 1 بالدوحة، ويخوض مباراة، اليوم، بدون 3 لاعبين من نجوم الفريق هم: المغربي عادل تاعرابت، والبوسني سمير ميميفيتش، والسنغالي موسى نداي، وذلك لأسباب صحية.