6 من خريجي «مدارس السيتي» ينضمون إلى «فخر أبوظبي»

انضم ستة لاعبين من خريجي برنامج اللاعب الموهوب التابع لمدارس السيتي لكرة القدم إلى البيئة الاحترافية لكرة القدم بانضمامهم إلى نادي الجزيرة «فخر أبوظبي»، مما يؤكد دور البرنامج ومدارس السيتي في تطوير مهارات كرة القدم للاعبين الصغار وإعداد اللاعبين الشباب للخطوة التالية في مسيرتهم الرياضية.

وشهد هذا الأسبوع انتقال خريجي برنامج اللاعب الموهوب لتحت سن 16 سنة - إلياس وفيلي وتافارا - إلى نادي الجزيرة ليرتدوا قمصان الفريق المميزة بالأسود والأبيض، وليبدؤوا مرحلة جديدة من مسيرتهم الرياضية مما يمنحهم فرصة للتطور في أحد الأندية الاحترافية الرائدة في الإمارات، وخوض مباريات منتظمة تعزز مسيرتهم الرياضية للوصول إلى الهدف المرتجى بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم. وينضم اللاعبون الثلاثة إلى زملائهم إتقان وزين وقيس من خريجي برنامج اللاعب الموهوب السابقين إلى صفوف فخر أبوظبي.