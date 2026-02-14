شبيه هالاند يربك طاقم تصوير إعلان



واصل إيرلينغ هالاند توسيع حضوره خارج المستطيل الأخضر، لكن هذه المرة بعيداً عن الشباك، ولكن أمام عدسات الكاميرات.



وخاض ماكينة الأهداف في مانشستر سيتي، تجربة تصوير إعلان جديد في منطقة كاسلفيلد بمدينة مانشستر، وسط أجواء أثارت فضول المارة ودهشة فريق العمل.



والمفاجأة لم تكن في موقع التصوير الذي حول من مستودع قديم إلى مطعم إيطالي أنيق، بل في وصول نسخة طبق الأصل من هالاند قبل النجم نفسه.



ويمتاز هالاند الذي يؤدي المشاهد الخطرة، ببنية جسدية متطابقة مع النجم النرويجي وشعر أشقر طويل وملامح متشابهة إلى حد مذهل، ما أربك الطاقم للحظات، قبل أن يصل النجم النرويجي بسيارة سوداء إلى الموقع.



ووفقاً لمصادر، خضع هالاند لوضع اللمسات النهائية في مقطورة خاصة بالمكياج.



وأوضحت صحيفة «ذا صن» أن هداف السيتي كان يصور حملة إعلانية جديدة.



ولم يعد هالاند (25 عاماً)، مجرد هداف مرعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بل تحول إلى علامة تجارية قائمة بذاتها.