خالد الغندور «الأكرم» والأسطورة «الأبخل» في الكرة المصرية



أشاد بشير التابعي، نجم الكرة المصرية، بزميله السابق في نادي الزمالك والإعلامي حالياً خالد الغندور، مؤكداً أنه أكرم لاعب تعامل معه في الملاعب المصرية، ذاكراً عدداً من الصفات الإيجابية التي يتمتع بها، وواصفاً إياه بأنه «ابن ناس ومحترم للغاية»



وجاءت تصريحات التابعي خلال ظهوره في إحدى حلقات البودكاست، رداً على سؤال حول أكرم لاعب عرفه خلال مسيرته، حيث أوضح أن الغندور كان يتصرف بسخاء كبير داخل الفريق، بل كان في بعض الأوقات يشتري أطقم ملابس للاعبين من ماله الخاص دعماً للمجموعة في المعسكرات.



وعند سؤاله عن اللاعب الأبخل من وجهة نظره، اكتفى التابعي بالضحك ورفض ذكر الاسم صراحة، مشيراً إلى أن الجميع يعرفه، وقال: «لن أذكر اسمه، ولكن لقبه الأسطورة، معروف»، ثم أشار بيديه بما يوحي إلى أنه حارس مرمى شهير، دون أن يذكر اسمه بشكل مباشر، وكانت إجابته كافية لمعرفة اللاعب الذي يعنيه بأنه الأبخل بين قدامى لاعبي مصر.