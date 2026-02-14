الهلال السوداني يحسم التأهل والصدارة في دوري أبطال أفريقيا

حسم فريق الهلال السوداني تأهله وصدارة مجموعته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز 1 - 0 على سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجل الكونغولي ستيف إيبويلا هدف فوز الهلال في الدقيقة 26 من المباراة التي شهدت حالتي طرد، بعدما نال جونيور ميندي بطاقة حمراء من سانت إيلوي في الدقيقة 44 بعد حصوله على البطاقة الصفراء، كما نال صلاح الدين عادل من الهلال بطاقة حمراء في الدقيقة 75، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع هذا الفوز رصيد الهلال إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، ليضمن التأهل في الصدارة، بينما يتذيل الترتيب سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي ولديه 5 نقاط.

وتأهل فريق ماميلودي صن دوانز الجنوب أفريقي إلى دور الثمانية بعد الفوز على ضيفه مولودية الجزائر 2 - 0 .

وضمن صن دوانز التأهل وصيفا عن المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 7 نقاط في المركز الثالث، إذ كان الفريق الجزائري يحتاج للتعادل على الأقل خارج ملعبه لضمان مرافقة الهلال المتصدر.

وسجل الكولومبي بريان مونييز هدفي صن دوانز في الدقيقتين 6 و63 .