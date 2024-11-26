تدخلات إيجابية لـ«الفار» تحسم الجدل في 3 مباريات4

تواصل التأثير الإيجابي لحكام الفيديو الأجانب على قرارات قضاة الملاعب في دوري أدنوك للمحترفين. 4 تدخلات إيجابية لتقنية «الفار» في 3 مباريات ضمن الجولة الثامنة، كان التدخل الإيجابي الأول إلغاء هدف للعروبة في مباراته أمام العين بالدقيقة 66، عندما تم استدعاء حكم الساحة سهيل عبدالله، لوجود خطأ على مسجل الهدف، والتدخل الثاني جاء في قمة الوحدة والوصل، ليطرد حكم الساحة بدر بوجمهور، لاعب الوصل سردان في الدقيقة 66.

وتدخل «الفار» مرتين بإيجابية في مباراة شباب الأهلي وكلباء، ليتم إلغاء ركلة جزاء احتسبها حكم الساحة سلطان عبدالرزاق، لوجود لمسة يد غير متعمدة من مدافع كلباء في الدقيقة 33، ثم لاحتساب ركلة جزاء صحيحة لشباب الأهلي في الدقيقة 90، وأضاعها اللاعب كارتابيا، بينما لم تكن هناك أي قرارات مؤثرة في مباريات البطائح وخورفكان، وأدارها الحكم ناصر العلي، والشارقة والنصر، وأدارها الحكم يحيى الملا، والجزيرة وعجمان وأدارها حمد علي يوسف، ودبا الحصن وبني ياس، وأدارها سلطان محمد صالح.