إنتر ميامي يقود ثورة في الملاعب الأمريكية



يشهد الدوري الأمريكي لكرة القدم، طفرة غير مسبوقة، حيث تجاوزت قيمة خمسة أندية حاجز المليار دولار في عام 2026، وفق بيانات موقع «سبورتيكو»، مع ارتفاع متوسط قيمة النادي الواحد إلى 767 مليون دولار.



وتصدر إنتر ميامي قائمة الأغنياء بقيمة 1.45 مليار دولار، مدعوماً بقاعدة جماهيرية متحمسة في جنوب فلوريدا، والمالك الشريك ديفيد بيكهام، ونجم الفريق ليونيل ميسي، إضافة إلى الجوائز المالية من الأدوار الإقصائية لكأس العالم للأندية وكأس الدوري الأمريكي.



وفي لوس أنجلوس، يتفوق لوس أنجلوس إف سي على جاره التقليدي لوس أنجلوس غالاكسي، حيث بلغت قيمته 1.4 مليار دولار مقابل 1.17 مليار دولار للغالاكسي، ما يعكس قوة الاستثمارات، عقود الرعاية، والإرث التاريخي للناديين.



ومن الأندية الأخرى التي تجاوزت قيمتها المليار دولار، نيويورك سيتي إف سي 1.12 مليار دولار، وأتلانتا يونايتد 1.14 مليار دولار، فيما جاء سياتل ساوندرز 915 مليون دولار، وأوستن إف سي 910 ملايين دولار، ضمن قائمة الخمسة الأوائل الأقوى مالياً.



وعلى الرغم من حداثة انضمام سان دييغو إف سي في 2025، تمكن النادي من الوصول إلى المركز العاشر بقيمة 765 مليون دولار، بعد موسم ناجح ضمن المؤتمر الغربي وبلوغه نهائي الدوري، ليصبح مثالاً على النمو السريع لأندية الدوري الأمريكي حديثة الإنشاء.



وهذه الأرقام تؤكد التحول الكبير في المسابقة من دوري محلي إلى منصة رياضية عالمية، مدعومة بلاعبين عالميين، استثمارات ضخمة، وقاعدة جماهيرية متزايدة في المدن الكبرى مثل ميامي، لوس أنجلوس، نيويورك، وأتلانتا، ما يعزز مكانة كرة القدم الأمريكية على الساحة الدولية.