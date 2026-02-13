بالا يحقق رقمًا قياسيًا مع شباب الأهلي في آسيا

شهدت الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة تألقًا لافتًا للأندية العربية، حيث نجح اتحاد جدة في حجز مقعده بدور الـ 16 للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوز عريض على الغرافة القطري بسبعة أهداف دون رد.

وتعد هذه النتيجة تكرارًا لأكبر انتصارات اتحاد جدة في البطولة القارية، حيث سبق له تسجيل سبعة أهداف في شباك نادي أم صلال القطري عام 2009، ونادي شاندونج تايشان الصيني عام 2005.

وواصل أكرم حسن عفيف، نجم السد القطري، تحطيم الأرقام بصناعته 11 فرصة في مباراة واحدة أمام نادي تراكتور الإيراني، ليصل بمساهماته إلى 11 هدفًا في آخر 12 مباراة.

وعلى صعيد الأندية الإماراتية، برز البرازيلي جيليرمي بالا، جناح نادي شباب الأهلي، بصناعته 34 فرصة هذا الموسم، وهو الرقم الأعلى للاعب من النادي في نسخة واحدة.

وفي المقابل، شهدت مباراة نادي الأهلي السعودي أمام نادي الوحدة غياب الفاعلية المعتادة للاعب الصربي دوسان تاديتش، الذي فشل في صناعة أي فرصة لأول مرة هذا الموسم.

وشهدت الجولة السابعة تألقًا لافتًا في منطقة الشرق، حيث حقق فيسيل كوبي الياباني فوزه الخامس هذا الموسم بنتيجة 2-0 على نادي سيول الكوري الجنوبي، محققًا رقمًا قياسيًا للنادي في عدد الانتصارات ونظافة الشباك في هذه المرحلة.

وفي أستراليا، دخل اللاعب الأسترالي ماركوس يونس التاريخ كأصغر لاعب في صفوف نادي ملبورن سيتي يساهم بأكثر من هدف في مباراة واحدة بالبطولة، وذلك بعد تسجيله هدفًا وصناعته لآخر في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

كما سجل اللاعب الياباني كوتارو هاياشي، مدافع ماتشيدا زيلفيا، أعلى معدل اعتراضات للكرة في هذه الجولة بواقع خمسة اعتراضات، خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي شنغهاي شينهوا الصيني.

وفاز سانفريس هيروشيما الياباني على جوهور دار التعظيم الماليزي بهدفين مقابل هدف، ليضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية، ويمدد سلسلة تسجيله للأهداف على ملعبه في البطولة القارية إلى 15 مباراة متتالية، وهو إنجاز يضعه في قائمة أكثر الأندية اليابانية استمرارية في التسجيل خلف ناديي جامبا أوساكا ويوكوهاما مارينوس.