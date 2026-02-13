مواجهات الكأس تفرض الحذر على كبار الدوري الإنجليزي

يأمل عمالقة كرة القدم الإنجليزية في الإفلات من مفاجآت بطولة كأس إنجلترا، حينما يخوضون منافسات الدور الرابع للمسابقة العريقة، غدًا السبت.

ودائمًا ما تتسم بطولة كأس إنجلترا، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1871، بالمفاجآت، وكان آخرها تتويج كريستال بالاس بلقب البطولة الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه في المباراة النهائية على مانشستر سيتي.

ويسعى مانشستر سيتي لتجنب المفاجآت في البطولة، حينما يستضيف سالفورد سيتي، الذي يحتل المركز السادس بجدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة «ليج تو»، غدًا، على ملعب «الاتحاد».

وستكون الفرصة مواتية أمام الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، للدفع بعدد من العناصر البديلة في اللقاء، من أجل منح الراحة لنجوم الفريق، في ظل جدول المباريات المزدحم الذي ينتظر النادي السماوي، الذي لا يزال ينافس على أربعة ألقاب في الموسم الحالي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 4 نقاط خلف أرسنال «المتصدر»، مع تبقي 12 مباراة على نهاية الموسم، فيما صعد الفريق إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، كما تأهل أيضًا إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الرابطة أمام أرسنال في 22 مارس/آذار المقبل.

ولا يختلف الحال كثيرًا فيما يتعلق بأرسنال، الذي يستضيف ويجان أتلتيك، المتعثر في دوري الدرجة الثانية «ليج وان»، الذي يقبع في المركز الـ22 حاليًا بالمسابقة «الثالث من القاع».

ومن المؤكد أن يلعب فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بالعديد من البدلاء، لا سيما أنه يتطلع أيضًا للتتويج بأربعة ألقاب هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخ الفريق اللندني.

ويبدو الأمر عكس ذلك مع ليفربول، الذي يستقبل غدًا ضيفه برايتون، في مواجهة متكافئة بين الفريقين اللذين يتنافسان ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب «آنفيلد»، معقل الفريق الأحمر.

وبينما يتواجد ليفربول في المركز السادس بترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، فإن برايتون يحتل المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، علمًا بأن هذه هي المواجهة الثانية التي تقام بين الناديين هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وكان الفريقان التقيا في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي بالدوري الإنجليزي، على الملعب ذاته، حيث كانت الغلبة لليفربول، الذي فاز 2-0، غير أن لقاءات الكأس تختلف طبيعتها بالتأكيد عن مباريات الدوري.

ويشهد الدور الرابع لكأس إنجلترا مواجهة متكافئة للغاية، ولا تخلو من الندية، بين أستون فيلا وضيفه نيوكاسل يونايتد، على ملعب «فيلا بارك» غدًا، حيث سيكون هذا هو اللقاء الثالث بين الفريقين هذا الموسم في جميع البطولات.

وتعادل الفريقان دون أهداف على الملعب نفسه بالدوري الممتاز في أغسطس/آب الماضي، قبل أن يفوز أستون فيلا 2-0 على نيوكاسل في المباراة الأخرى بالمسابقة، التي أقيمت بينهما على ملعب «سانت جيمس بارك» في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي الوقت الذي يمتلك فيه أستون فيلا أملًا في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لا سيما في ظل وجوده بالمركز الثالث برصيد 50 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف أرسنال، فإن نيوكاسل لم يقدم النتائج المرجوة منه، حيث يحتل المركز العاشر في المسابقة برصيد 36 نقطة.

ويلتقي في الدور نفسه بيرتون ألبيون مع ضيفه ويستهام يونايتد، غدًا السبت، في حين يلعب بيرنلي مع مانسفيلد، ونورويتش سيتي مع ويست بروميتش ألبيون، وساوثهامبتون مع ليستر سيتي، وبورت فايل مع بريستول سيتي في اليوم ذاته.

كما يواجه برمنجهام سيتي ضيفه ليدز يونايتد بعد غدٍ الأحد، ويلعب جريمسبي مع وولفرهامبتون، متذيل ترتيب الدوري الممتاز بتسع نقاط فقط، وأوكسفورد يونايتد مع سندرلاند في اليوم ذاته، بينما تختتم لقاءات هذا الدور بمواجهة ماكسيفيلد مع ضيفه برينتفورد.