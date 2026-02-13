صراع التأهل يشتعل بين الزمالك والمصري في الكونفدرالية الأفريقية

يخوض الزمالك مواجهة صعبة مع ضيفه كايزر تشيفز القادم من جنوب أفريقيا غدًا السبت، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، سعيًا للتقدم إلى أدوار خروج المغلوب في المسابقة.

ويتطلع الزمالك، بطل كأس مصر، لتحقيق الفوز لضمان التأهل دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه المحلي المصري مع ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، التي ستقام في التوقيت نفسه.

ويتصدر كايزر تشيفز المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وسيكون التعادل كافيًا له لضمان التأهل، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، متقدمًا بنقطة واحدة على المصري.

ويتذيل زيسكو الترتيب وله ثلاث نقاط، حصدها بعد الفوز على الزمالك في الجولة الماضية.

وسينتظر المصري هدية من الزمالك، بالفوز على كايزر تشيفز، ثم التفوق على زيسكو بفارق أهداف يتيح له التقدم إلى الدور التالي على حساب الفريق الجنوب أفريقي.

تحذير من التهاون

سيكون الزمالك في اختبار صعب أمام منافسه الذي استقبل أربعة أهداف في خمس مباريات، بينما لم يسجل الفريق المتوج باللقب مرتين سوى أربعة أهداف في العدد ذاته من المباريات.

ويعول فريق المدرب معتمد جمال على نتائجه المحلية الإيجابية، بعدما تقدم إلى المركز الثاني في الدوري المحلي وله 31 نقطة، إثر فوزه في آخر أربع مباريات، ليتأخر بفارق أربع نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر، الذي خاض مباراة واحدة أكثر.

لكن سيصطدم الزمالك بفريق لم يخسر سوى مرة واحدة في الدوري الجنوب أفريقي، ليحتل المركز الثالث متأخرًا بفارق خمس نقاط عن أورلاندو بايرتس المتصدر.

التهديف بغزارة

لن يطمح المصري لتحقيق الفوز فقط أمام زيسكو، بل سيأمل المدرب نبيل كوكي أن يسجل فريقه أكبر قدر ممكن من الأهداف، أملًا في التقدم إلى الدور التالي.

وبعد تعادل وخسارتين في آخر ثلاث مباريات، وتسجيل سبعة أهداف واستقبال مثلها، أصبح تأهل المصري مرتبطًا بنتائج منافسيه.

ويبحث المصري عن الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي أثرت عليه على المستوى المحلي، إذ فاز مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات، ليحتل المركز الخامس في الدوري.

ويحتل زيسكو المركز 12 برصيد 22 نقطة من 16 مباراة في الدوري الزامبي.