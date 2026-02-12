رحيم ستيرلينغ .. مغامرة جديدة في هولندا



انضم النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ لصفوف فينورد روتردام الهولندي لكرة القدم بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.



ورحل ستيرلينغ (31 عاماً) عن تشيلسي الإنجليزي بالتراضي في نهاية يناير الماضي بعد فترة من عدم الاستقرار في النادي اللندني، الذي خاض معه مباراته الأخيرة في مايو 2024.

وقضى ستيرلينغ الموسم الماضي معاراً لأرسنال الإنجليزي، حيث كان يتدرب بمفرده في تشيلسي خلال الموسم الحالي قبل رحيله، منهياً بذلك مسيرة استمرت لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام في قلعة (ستامفورد بريدج) بالعاصمة البريطانية، بعد انضمامه للفريق الأزرق قادماً من مانشستر سيتي عام 2022.



ويستعد ستيرلينغ للعب الآن مع فينورد الهولندي، تحت قيادة مهاجم أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين ومنتخب هولندا السابق روبن فان بيرسي، في صفقة انتقال حر، علماً بأن الفريق يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الهولندي.



وتحدث ستيرلينغ لموقع فينورد الإلكتروني: «بصفتي لاعباً حراً، أتيحت لي، ولأول مرة منذ مدة طويلة، فرصة التحكم في الخطوة التالية من مسيرتي الكروية».



وأضاف ستيرلينغ في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «كنت أريد التريث والتحدث مع الأندية ومدربيها لفهم الدور الذي يتصورونه لي بشكل أفضل، والتأكد من قدرتي على تقديم إضافة جيدة في هذه المرحلة الجديدة».



وأوضح «بعد حديث مطول مع الرئيس التنفيذي دينيس تي كلوز وروبن، فإنني على ثقة بأن فينورد هو المكان الذي سأشعر فيه بالسعادة، وسأتمكن من ترسيخ مكانتي كعضو فاعل في الفريق».

وشدد «اللعب في الخارج يمثل تحدياً جديداً كلياً بالنسبة لي، وأنا على أتم الاستعداد لخوضه. بصراحة، أنا متحمس لبدء هذه التجربة. أتوجه بالشكر الجزيل إلى فينورد، وخاصةً روبن ودينيس، على صبرهم واحترافيتهم خلال هذه العملية».



ولعب ستيرلينغ 82 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وكانت آخر مشاركة له مع الفريق في كأس العالم 2022 بقطر، علما بأنه توج بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانبه، صرح فان بيرسي: «من الرائع بلا شك أننا نجحنا في إقناع لاعب بمستوى رحيم بالانضمام إلينا».



وأكد المدرب الهولندي «سجله الكروي يتحدث عن نفسه، فهو لاعب يمتلك مهارات قادرة على تغيير مجرى المباراة بلا شك، وأنا على ثقة بأنه سيكون إضافة مميزة للفريق بينما نسعى لتحقيق أهدافنا في النصف الثاني من هذا الموسم».