إسبانيا وإنجلترا وكرواتيا .. مجموعة الموت بدوري أمم أوروبا

أجريت الخميس قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، على هامش اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ولم تكن القرعة رحيمة بمنتخبات إسبانيا، حامل لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا، ومنتخب كرواتيا، صاحب المركز الثالث بكأس العالم الأخيرة في قطر عام 2022، والمنتخب الإنجليزي، الذي يعد من أقوى المنتخبات في العالم حاليا، بعدما تواجدوا جميعا في مجموعة واحدة بالقسم الأول للمسابقة.

وتشهد المسابقة مواجهة جديدة بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، بعدما سبق أن لعبا نهائي كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، الذي حسمه منتخب (الماتادور) لمصلحته، عقب فوزه 2 - 1، على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

في المقابل، اتسمت المجموعات الثلاث الأخرى بالقسم الأول بالتكافؤ، لكنها لم تخل من المواجهات النارية بين منتخبات الصفوة في القارة العجوز.