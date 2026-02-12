غضب على مالك مانشستر يونايتد بعد هجوم حاد على المهاجرين



أدانت هيئة بريطانية رائدة لمكافحة التمييز في كرة القدم، الخميس، تصريحات مالك مانشستر يونايتد جيم راتكليف التي قال فيها إن «المملكة المتحدة قد تم استعمارها من قبل المهاجرين»، واصفة إياها بـ«المشينة».



وأدلى الملياردير راتكليف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إنيوس للمواد الكيميائية، بهذه التصريحات في مقابلة تلفزيونية، حيث ألمح إلى أن «مستويات الهجرة الكبيرة» إلى المملكة المتحدة قد أضرت بالاقتصاد.



وقال راتكليف، المقيم في موناكو، لشبكة سكاي نيوز البريطانية «لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد يضم تسعة ملايين شخص يتلقون إعانات اجتماعية وفي الوقت نفسه مستويات هائلة من المهاجرين القادمين».



وأضاف ابن الثالثة والسبعين «أعني أن المملكة المتحدة قد تم استعمارها. الأمر يكلف الكثير من المال»، مضيفاً «المملكة المتحدة استعمرها فعلاً المهاجرون، أليس كذلك؟».



كما استشهد راتكليف بإحصاءات غير دقيقة، زاعماً أن عدد سكان المملكة المتحدة كان 58 مليوناً في 2020 وأنه «ارتفع الآن إلى 70 مليوناً».



تظهر تقديرات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن عدد سكان المملكة المتحدة كان في الواقع 67 مليون نسمة منتصف 2020 وأقل بقليل من 70 مليوناً منتصف 2024.



وبعد ساعات من تصريحات راتكليف، دعا رئيس الوزراء كير ستارمر الملياردير إلى تقديم اعتذار عن تصريحاته «المسيئة والخاطئة»، فيما ردت الهيئة البريطانية «Kick it Out»، التي تعمل على مكافحة العنصرية في كرة القدم، بقوة الخميس.



وقالت الهيئة في بيان لوكالة «برس أسوسييشن»: «تصريحات السير جيم راتكليف مشينة ومثيرة للانقسام في وقت تقوم فيه كرة القدم بدور كبير في جمع المجتمعات».



وأضاف البيان «بالإضافة إلى الأرقام غير الدقيقة التي ذكرها، يجدر تذكيره بأن نادي مانشستر يونايتد يضم قاعدة جماهيرية متنوعة ويقع في مدينة تم إثراؤها تاريخياً بثقافات المهاجرين. هذه اللغة وهذا النوع من القيادة ليس له مكان في كرة القدم الإنجليزية، ونعتقد أن معظم المشجعين يشعرون بالمثل».



وانتقدت العديد من المجموعات المؤيدة ليونايتد التصريحات أيضاً، في حين أدان آندي بورنهام، رئيس بلدية مانشستر الكبرى، الذي عمل مع راتكليف على خطط لإنشاء ملعب جديد للنادي، هذه التصريحات «التحريضية».



وقال بورنهام، المرشح المحتمل لقيادة حزب العمال مستقبلاً، في بيان على منصة أكس «بينما يُعد المطالبة بالحد من الهجرة شيئاً، فإن تصوير القادمين إلى بريطانيا على أنهم قوة غازية معادية أمر مختلف تماماً».



وأضاف «هذه التصريحات غير دقيقة ومهينة وتحريضية، وينبغي سحبها».