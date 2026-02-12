ضربة مزدوجة للنجم الإنجليزي.. سقوط مروري لغريليش



تلقى نجم المنتخب الإنجليزي جاك غريليش، ضربة مزدوجة خارج المستطيل الأخضر، بعدما قررت المحكمة خصم 6 نقاط من رخصة قيادته وتغريمه 1000 جنيه استرليني، على خلفية تجاوز سيارته اللامبورغيني الفاخرة إشارة مرور حمراء في ليفربول.



وتعود الواقعة إلى 12 سبتمبر الماضي، قبل ساعات من مواجهة إيفرتون الذي يلعب له معاراً من مانشستر سيتي، لفريقه السابق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبحسب إفادة الشرطة، فإن سيارة غريليش من طراز لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي، والتي تقدر قيمتها بنحو 210 آلاف جنيه استرليني، اجتازت الإشارة بعد 1.4 ثانية فقط من تحولها إلى اللون الأحمر، في وسط المدينة قرابة الساعة 11:30 مساءً.



ورغم إرسال إشعارات رسمية إلى عقارات مرتبطة باللاعب في مانشستر وتشيشاير لتحديد هوية السائق وقت الحادث، أكدت الشرطة أن غريليش فشل في الامتثال لطلب الكشف عن السائق. وعلى إثر ذلك، أسقطت تهمة تجاوز الإشارة الحمراء، لكن اللاعب البالغ 30 عاماً أدين بتهمة عدم تقديم المعلومات المطلوبة.



وقضت محكمة الصلح في ليفربول بفرض 6 نقاط جزائية على رخصته، وتغريمه 660 جنيهاً استرلينياً، إضافة إلى 120 جنيهاً تكاليف قضائية و264 جنيهاً رسوماً إضافية، ليصل إجمالي المبلغ إلى نحو ألف جنيه استرليني.



وأشارت صحيفة «ذا صن»، إلى أن السيارة المثيرة للجدل التي تصل سرعتها القصوى إلى 190 ميلاً في الساعة، كان غريليش قد اشتراها عقب تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية في صيف 2023، وقام بتخصيصها بلون أزرق تيفاني لافت جذب الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتأتي هذه الأزمة في وقت صعب للاعب، الذي أعلن هذا الأسبوع خضوعه لعملية جراحية بسبب كسر إجهادي في القدم سيبعده عن بقية الموسم.



ونشر غريليش صورة من المستشفى عبر حسابه على "إنستغرام"، معلقاً: «انتهت العملية، وكل تركيزي الآن على العودة أقوى وأفضل»، وبين إصابة تنهي موسمه مبكراً، وعقوبة مرورية تثقل سجله خارج الملعب، يعيش غريليش فترة معقدة، يأمل أن يطويها سريعاً مع صافرة بداية جديدة.