صدمة في ألمانيا.. مانويل نوير يرفض الانضمام للمنتخب في كأس العالم 2026

بعد شهور من التكهنات والدعوات أعلن مانويل نوير (39 عاماً)، حارس مرمى بايرن ميونيخ، بشكل رسمي أنه لن يسافر مع المنتخب الألماني إلى كأس العالم الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان نوير، البطل العالمي لعام 2014، والذي لعب 124 مباراة دولية، قد ألمح منذ نوفمبر 2025، إلى عزمه عدم العودة للمنتخب، مؤكداً أن تركيزه منصب بالكامل على بايرن ميونيخ.

وفي تصريحات حديثة بعد فوز فريقه بهدفين نظيفين على لايبزيغ في ربع نهائي كأس ألمانيا قال نوير بصراحة لصحيفة «بيلد»: «قراري واضح ولا رجعة فيه، لن أعود إلى المنتخب، لا في مارس ولا في كأس العالم، وهذا كل ما في الأمر».

وكانت إصابة حارس المرمى الأساسي، مارك أندريه تير شتيجن، قد أعادت النقاش حول احتمال عودة نوير، لكن الحارس المخضرم تمسك بموقفه النهائي.

وبذلك سيصبح أوليفر باومان، حارس هوفنهايم، البالغ من العمر 35 عاماً، الحارس الأول للمنتخب الألماني في البطولة القادمة، وأشاد نوير بزميله قائلاً: «إنه يؤدي عمله على أكمل وجه، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح».

وينهي قرار نوير التكهنات ،ويؤكد نهاية حقبة حراسة المرمى الأسطورية مع المنتخب الألماني، ويترك المهمة على عاتق الجيل الجديد قبل انطلاق كأس العالم في يونيو المقبل.