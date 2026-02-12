قرار إنجليزي يُبعد توخيل عن أندية «البريميرليغ»

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد المدير الفني الألماني توماس توخيل حتى عام 2028، ليستمر في قيادة منتخب إنجلترا خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الاتحاد الإنجليزي، اليوم الخميس، أن توخيل وقع عقدًا جديدًا يمدد مهمته مع المنتخب الأول لما بعد كأس العالم 2026، وحتى بطولة أمم أوروبا 2028.

وأوضح البيان الرسمي أن العقد الجديد جاء بعد الاتفاق على استمرار توخيل عقب انتهاء مشاركته في مونديال 2026 الذي تستضيفه أمريكا الشمالية.

وقال توخيل، في تصريحات نقلها الاتحاد الإنجليزي، إنه يشعر بالسعادة والفخر بتمديد عقده، مؤكدًا استمتاعه بالعمل مع اللاعبين والجهاز الفني، وتطلعه لقيادة المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف المدرب الألماني أنه ينتظر خوض بطولة كأس العالم 2026 مع المنتخب الإنجليزي، ومواصلة العمل مع المجموعة الحالية خلال الفترة المقبلة.

وحقق منتخب إنجلترا تحت قيادة توخيل في مشواره بالتصفيات الفوز في جميع مبارياته الثماني، ضمن مجموعة ضمت ألبانيا وصربيا ولاتفيا وأندورا.

وينتظر المنتخب مواجهات أقوى في النهائيات، مع احتمالية اللعب أمام المكسيك على أرضها في دور الـ 16 حال تصدر المجموعة، ثم احتمال مواجهة البرازيل في ربع النهائي بمدينة ميامي.

وجاء إعلان التمديد في توقيت كانت فيه أندية إنجليزية تبحث عن مدربين جدد مع نهاية الموسم، من بينها مانشستر يونايتد، ليغلق القرار الرسمي الباب أمام أي تحركات محتملة تجاه توخيل خلال الصيف.