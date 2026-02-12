نوتنجهام فورست يبحث عن مدربه الرابع هذا الموسم

أقال نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي لكرة القدم مدرب الفريق الأول شين ديتش، وبدأ البحث عن المدير الفني الرابع له هذا الموسم.

وتم إعفاء ديتش من مهامه مساء الأربعاء عقب التعادل السلبي مع وولفرهامبتون، صاحب المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تولى تدريب الفريق لمدة 114 يومًا.

وفشل نوتنجهام في استغلال الفرص العديدة التي أتيحت له أمام مرمى وولفرهامبتون، ما جعل الفريق على بُعد ثلاث نقاط فقط من المراكز المهددة بالهبوط.

وذكر النادي في بيان صدر فجر اليوم الخميس: «يؤكد نادي نوتنجهام فورست إعفاء شين ديتش من مهامه كمدير فني. نشكر شين وجهازه على جهودهم خلال فترة وجودهم بالنادي، ونتمنى لهم حظًا أوفر في المستقبل».

وأضاف البيان: «لن نصدر أي تعليق آخر في هذا التوقيت».

وأنهى فورست الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز السابع تحت قيادة نونو إسبيريتو سانتو، وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد نتائج سلبية في نهاية الموسم.

ووقّع نونو على عقد جديد لمدة ثلاثة أعوام مع نوتنجهام في يونيو/حزيران 2025، لكنه أُقيل في سبتمبر/أيلول بعد توتر علاقته مع مالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس.

وتولى أنجي بوستيكوغلو تدريب الفريق ليحل محل نونو، لكنه استمر لمدة 40 يومًا في منصبه، حيث أقاله ماريناكيس بعد دقائق من خسارة الفريق أمام تشيلسي صفر/3.

وترك تعادل الفريق أمس الأربعاء فورست بانتصارين فقط من آخر 10 مباريات في الدوري الممتاز، وهي الفترة التي شهدت خروج الفريق من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ريكسهام، المنافس بدوري الدرجة الأولى.