الرقم 93 يضع صلاح بين كبار الدوري الإنجليزي

رفع محمد صلاح رصيده من التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 93 تمريرة، بعد مساهمته أمام سندرلاند، ليحجز مكانه ضمن قائمة كبار صناع اللعب في تاريخ المسابقة، ويواصل تعزيز أرقامه مع ليفربول.

وجاء هذا الرقم خلال مباراة سندرلاند أمس الأربعاء، ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، بعدما قدم صلاح تمريرة حاسمة لزميله فان دايك، سجل منها هدف اللقاء الوحيد، الذي انتهى بفوز ليفربول 1-0.

وسجّل صلاح بهذه التمريرة رقمًا جديدًا مع ليفربول، بعدما رفع رصيده مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 92 تمريرة حاسمة، ليتساوى مع أسطورة النادي ستيفن جيرارد في صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف مع «الريدز» في عصر البريميرليغ، فيما يصل إجمالي تمريراته الحاسمة في المسابقة إلى 93 تمريرة باحتساب فترته السابقة مع تشيلسي.

وتصدر صلاح وجيرارد القائمة بفارق واضح عن أقرب الملاحقين، حيث يملك ترينت ألكسندر أرنولد 64 تمريرة حاسمة، يليه ستيف ماكمانامان بـ 58 تمريرة، ثم أندرو روبرتسون بـ 56 تمريرة، وروبرتو فيرمينو بـ 50 تمريرة.

وتخطى النجم المصري بهذا الرقم أسماء بارزة، من بينها ديفيد سيلفا وستيفن جيرارد، لينفرد بالمركز السابع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

واقترب صلاح من معادلة رقم الأسطورة الهولندية دينيس بيركامب صاحب 94 تمريرة حاسمة، بينما يتصدر القائمة التاريخية رايان جيجز برصيد 162 تمريرة، يليه كيفين دي بروين بـ 119 تمريرة، ثم سيسك فابريجاس بـ 111 تمريرة.