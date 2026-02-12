فينيسيوس ومبابي يتشاركان استثمارًا فاخرًا في قلب مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي، نجمي ريال مدريد، في شراكة استثمارية جديدة داخل العاصمة الإسبانية مدريد، عبر امتلاكهما حصة في أحد المشاريع الفاخرة.

وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن فينيسيوس ومبابي يشاركان في ملكية أحد أرقى المطاعم الخاصة في مدريد، ليؤكدا امتداد تعاونهما خارج إطار كرة القدم، في مشروع يستهدف فئة محددة من رواد الأماكن الخاصة.

واستضاف فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي عددًا من زملائهما في ريال مدريد داخل المطعم، من بينهم المصابون جود بيلينغهام ورودريغو وإيدير ميليتاو، خلال تجمع أُطلق عليه اسم «عشاء العهد»، في لقاء جمع لاعبي الفريق قبل الاستحقاقات المقبلة.

وجاء هذا العشاء بهدف تعزيز الروابط بين اللاعبين قبل مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وكشفت «ماركا» أن المطعم يحمل اسم «61» ويقع في شارع خوسيه أباسكال رقم 61 بمدريد، ويعتمد على مفهوم الخصوصية دون لافتات خارجية أو حملات دعائية مباشرة، مع دخول مخصص لرواده.

ونقلت مجلة «جي كيو إسبانيا» أن تصميم المطعم يجمع بين الطابع الرومانسي وديكور حديث يعتمد على المعدن والخرسانة الظاهرة، مع مدخل داخلي يقود إلى قاعة مخصصة للعشاء.

ويتميز المطعم بإضاءة الطاولات بشموع من دار «لويفي»، ويرتدي العاملون به أزياء من تصميم دار «كازونا» وأحذية «نايكي»، بينما يتولى الإشراف على المطبخ الشيف الأرجنتيني فرانكو فرانشيسكيني، ويقدم قائمة تعتمد على المشويات على الفحم، إلى جانب أطباق أخرى مثل أضلاع الأنجوس (لحم بقري مشوي على الفحم) والفلان (حلوى تحضر من البيض والحليب والسكر).

واستقطب المطعم شخصيات معروفة من عالم الرياضة والفن، بدعم من شراكة فينيسيوس ومبابي مع مجموعة «موش» التي تدير مشروعات فاخرة في مدينة ماربيا، حيث شوهد داخله لاعبون ونجوم مجتمع، إلى جانب أسماء فنية مثل الممثل الإسباني أرون بايبر والممثلة الإسبانية إستر إكسبوزيتو والمغني البورتوريكي أوزونا، وبطل الفنون القتالية الإسباني إيليا توبوريا.