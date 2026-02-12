ميسي يوجه رسالة اعتذار رقيقة لجمهور بورتو ريكو (فيديو)

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة اعتذار إلى جماهير بورتو ريكو، بعد أن اضطر لإلغاء مشاركته في التدريب والمباراة المقررة هناك، بسبب انزعاج عضلي شعر به خلال آخر مباراة له في الإكوادور.

وفي الفيديو القصير الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الأسطورة ليونيل ميسي وهو يوجّه رسالة مباشرة إلى عشاقه في بورتو ريكو، مفعمة بالصدق والود.

وقال ميسي مخاطبًا الجمهور: «مرحبًا جميعًا، أردت أن أوجّه هذه الرسالة إلى أهل بورتو ريكو، سواء الذين كانوا سيحضرون التدريب أو المباراة».

وأوضح نجم الأرجنتين أنه تعرّض لإزعاج عضلي في آخر مباراة له في الإكوادور، ما اضطره إلى مغادرة الملعب قبل نهاية اللقاء، واتخذ القرار لاحقًا، بالتنسيق مع النادي والمنظمين، بإلغاء المباراة.

ولم ينسَ ميسي عشّاقه الذين اشتروا التذاكر مسبقًا، مؤكدًا أمله في إعادة جدولة المباراة قريبًا ليتمكن من اللقاء بهم، وقال: «محبتي الكبيرة جميعًا، وأشكركم على محبتكم، وأبعث لكم عناقًا كبيرًا، وأطيب التمنيات».

ولم يجد محبو الساحر الأرجنتيني في بورتو ريكو كلمات أفضل من الانتظار بفارغ الصبر لموعد جديد، بعدما لمسوا قلب ميسي قبل أن يغيب عن أرض الملعب.

وكان ميسي قد غاب عن تدريبات فريقه إنتر ميامي، أمس الأربعاء، بسبب إجهاد في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى، ما دفع بطل الدوري الأمريكي لكرة القدم إلى تأجيل مباراته الودية أمام إنديبندينتي ديل فالي في بورتو ريكو، والتي كانت مقررة غدًا الجمعة، لتقام يوم 26 فبراير الجاري.

وتعرّض النجم الأرجنتيني وقائد إنتر ميامي للإصابة خلال مباراة التعادل مع برشلونة غواياكيل، والتي انتهت بنتيجة 2-2 في الإكوادور السبت الماضي، وخضع ميسي لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى الإصابة، ولا يزال موعد عودة بطل مونديال قطر 2022 غير مؤكد، حيث صرّح النادي الأمريكي بأن عودته التدريجية إلى التدريبات ستعتمد على تحسن حالته الصحية والوظيفية خلال الأيام المقبلة.