وست هام يسخر بفيديو سريع من شعر مشجع يونايتد (فيديو)

لم يفوت نادي وست هام الفرصة للسخرية من أشهر مشجعي مانشستر يونايتد، فرانك إيليت، بعدما تبدد حلمه مجدداً بقص شعره عقب تعادل فريقه 1-1 أمام وست هام على ملعب لندن.

وكان «الشياطين الحمر» على بُعد انتصار واحد فقط من تحقيق الفوز الخامس على التوالي، وهو الشرط الذي وضعه إيليت منذ أكتوبر 2024، لينهي تحديه الشهير بعدم قص شعره.

ولكن تسديدة توماس سوتشيك من مسافة قريبة وضعت أصحاب الأرض في المقدمة، قبل أن يُلغى هدف كاسيميرو بداعي التسلل، ليبقى المشجع المتعصب حبيس الانتظار.

ورغم أن البديل بنجامين سيسكو أنقذ نقطة ليونايتد بهدف في الوقت بدل الضائع، فإن التعادل لم يكن كافياً لإتمام الشرط المعلن لموعد الحلاقة.

وما إن انتهت المباراة، حتى نشر الحساب الرسمي لوست هام مقطعاً ساخراً عبر «تيك توك»، حسب ما نشرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية.

وبدأ الفيديو بلقطة هدف سوتشيك، بينما يُسمع صوت إيليت في الخلفية خلال بثه المباشر، قبل أن ينتقل المشهد إلى لاعبي وست هام وهم يحصلون على قصات شعر أنيقة ويبتسمون للكاميرا.

وجاء التعليق لاذعاً: «إلغاء الموعد»، مرفقاً برمز المقص وعلامة الحلاق، في إشارة مباشرة إلى ضياع حلم إيليت.

وعلّق أحد المتابعين قائلاً: «هذا استفزاز من الطراز الرفيع»، بينما كتب آخر ساخراً: «تلك القصات ستبدو رائعة في دوري الدرجة الأولى»، في تلميح إلى وضع وست هام المتأزم في جدول الترتيب.

ومع مرور 496 يوماً، أي نحو 16 شهراً، منذ آخر مرة زار فيها إيليت الحلاق، بات شعره، الذي وصل طوله إلى 25 سم، رمزاً لمعاناة جماهير يونايتد.

وبدأ التحدي حين كان إريك تين هاج مدرباً للفريق، وامتد خلال فترة روبن أموريم، التي احتاج فيها النادي عاماً كاملاً ليحقق انتصارين متتاليين فقط.

ورغم التعادل، يواصل مايكل كاريك سجله الخالي من الهزائم في خمس مباريات كمدرب مؤقت، ليُبقي يونايتد في المركز الرابع بالدوري، بعدما خرج من بقية المسابقات.

وفي المقابل، يقبع وست هام في المركز 18، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الأمان، مع ترقب مواجهة مرتقبة أمام بيرتون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

أما إيليت، المشجع البالغ من العمر 29 عاماً، والمولود في أكسفورد والمقيم في إسبانيا، فعليه أن ينتظر جولة أخرى، فالمقص لا يزال بعيداً عن شعره، بعدما تأجل موعد الحلاقة مجدداً.