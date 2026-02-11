الذكاء الاصطناعي يتوقع الأبطال والمستطيل الأخضر يرد وشباب الأهلي يتصدر



مع انطلاقة موسم 2025-2026 كشف مرصد كرة القدم التابع لمركز الدراسات الدولية والرياضية عن نتائج نموذج إحصائي بالذكاء الاصطناعي تنبأ باحتمالات تتويج الأندية بالألقاب في 29 دورياً حول العالم، مستنداً إلى مزيج من المتغيرات الرياضية والاقتصادية والديموغرافية، ومع وصول الموسم إلى منتصف الطريق تقريباً، يفرض السؤال نفسه: إلى أي مدى اقتربت تلك الترشيحات من واقع المنافسة الحالي؟



وفي دوري أدنوك للمحترفين منح النموذج أفضلية التتويج لشباب الأهلي بنسبة 23.5%، تلاه الشارقة بنسبة 20.5%، ثم العين بنسبة 19.7%، وبعد مرور 15 جولة تبدو الصورة قريبة جزئياً من التوقعات، حيث يتصدر شباب الأهلي، حامل اللقب، جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن العين صاحب المركز الثاني، بينما ابتعد الشارقة تماماً عن دائرة الصراع باحتلاله المركز التاسع برصيد 17 نقطة، في مفارقة واضحة بين الأرقام المسبقة وواقع المنافسة.



وتضمنت الدراسة أيضاً الدوري القطري، حيث رشح المرصد الدحيل للفوز باللقب بنسبة 39.3%، ويليه السد بنسبة 33.8%، ثم الريان بنسبة 12.4%، ولكن الواقع الحالي يعكس مشهداً مختلفاً، إذ يتصدر السد جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الغرافة في المركز الثاني، وأربع نقاط عن الشمال في المركز الثالث، ما يشير إلى تغير موازين المنافسة مقارنة بالتوقعات المسبقة.



وفي الدوري الإنجليزي الممتاز توقع النموذج تتويج ليفربول بنسبة 28.9%، متقدماً على أرسنال 18.8%، وتشيلسي 16.2%، غير أن الواقع يمنح الأفضلية لأرسنال الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي في المركز الثاني، و9 نقاط عن أستون فيلا في المركز الثالث، في مشهد يعكس اختلافاً ملحوظاً بين الحسابات النظرية والمعطيات الميدانية.

وفي الدوري الإسباني اعتبر المرصد ريال مدريد المرشح الأبرز بنسبة 40.6%، يليه برشلونة بنسبة 29.6%، ثم أتلتيكو مدريد بنسبة 22.1%، ولكن بعد مرور 23 جولة يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد في المركز الثاني، و13 نقطة عن أتلتيكو مدريد في المركز الثالث، لتبقى المنافسة مفتوحة رغم أفضلية الأرقام المسبقة لـ«الملكي».



وفي الدوري الإيطالي تصدر إنتر ميلان قائمة المرشحين بنسبة 25.6%، متقدماً على يوفنتوس 18.2%، ونابولي 17.4%، ويبدو أن الواقع حتى الآن يصب في صالح التوقعات، إذ يتصدر إنتر جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ميلان في المركز الثاني، و9 نقاط عن نابولي في المركز الثالث.



أما في الدوري الألماني فمنح النموذج أفضلية واضحة لبايرن ميونيخ بنسبة 61.4%، متقدماً بفارق كبير على بوروسيا دورتموند 8.8%، وباير ليفركوزن 8.3%، وعلى أرض الواقع يعتلي بايرن ميونيخ جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بوروسيا دورتموند في المركز الثاني، و12 نقطة عن هوفنهايم في المركز الثالث، في انسجام واضح بين التوقعات والأحداث.



وفي الدوري الفرنسي منح مرصد كرة القدم أفضلية كاسحة لباريس سان جيرمان، للتتويج باللقب، بنسبة بلغت 73%، متقدماً بفارق كبير على موناكو 7.7%، وأولمبيك مارسيليا 5.9%، وعلى أرض الواقع، تبدو المؤشرات منسجمة إلى حد كبير مع التوقعات، إذ يتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين عن لينس صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن ليون في المركز الثالث، ليؤكد حتى الآن صحة الترشيحات الرقمية، ويواصل مسيرته بثبات نحو الحفاظ على الهيمنة المحلية.



وتكشف قراءة منتصف الموسم أن بعض الدوريات سارت وفق منطق الأرقام، كما في الإمارات وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، بينما خالفت أخرى التوقعات جزئياً أو كلياً، مثل الدوري القطري والإنجليزي، ويبقى السؤال مفتوحاً حتى صافرة الختام: هل تواصل الأرقام دقتها حتى النهاية أم أن مفاجآت المستطيل الأخضر ستقلب المعادلة؟