لماذا يفشل 99% من لاعبي كرة القدم؟



في عالم كرة القدم، الطريق نحو الاحتراف أشبه برحلة محفوفة بالعقبات. اللاعبون الذين يصولون ويجولون في الملاعب لا يمثلون سوى 1% من الذين بدأوا ممارسة اللعبة في سن مبكرة، حيث يواصل 99% منهم مسارهم بعيداً عن الاحتراف، ليختاروا مجالات أخرى في حياتهم.



تشير الدراسات إلى أن نحو 99% من اللاعبين يواجهون اضطرابات نفسية خلال مسيرتهم، ما يجعل التعافي بعد الأخطاء عاملاً حاسماً لتحقيق النجاح المستدام في عالم كرة القدم الاحترافية.

هذا الواقع أكده نجما ريال مدريد السابقان، ميشيل سلغادو وسانتياغو سولاري، مشيرين إلى أن القليل فقط من المواهب الصغيرة يحقق حلم اللعب على أعلى مستوى، بينما يبقى الباقون أسرى شغفهم باللعبة في ذاكرة الملاعب.



وأكد سلغادو أن فشل نحو 99% من لاعبي كرة القدم في الوصول إلى الاحتراف يعود إلى عدة عوامل متداخلة، موضحاً أن الطريق إلى كرة القدم الاحترافية «أكثر تعقيداً بكثير» من مجرد امتلاك الموهبة أو الحلم بالنجومية، وأن مسيرة اللاعب تبدأ بسلسلة طويلة من التحديات منذ الطفولة وحتى مرحلة الانتقال إلى الفرق الأولى.



وقال سلغادو إن الأطفال يبدأون عادة بالحلم بأن يصبحوا لاعبين محترفين، ثم يعملون بجد ويُظهرون موهبة واضحة، لكن رغم ذلك يفشل كثيرون لأسباب مختلفة لا تتعلق دائماً بمستواهم الفني.

وأوضح نجم ريال مدريد السابق أن السياق الجغرافي والثقافي يلعب دوراً مهماً في تشكيل عقلية اللاعبين، مشيراً إلى وجود اختلافات واضحة بين مناطق مثل أوروبا وأمريكا الجنوبية. ولفت إلى أن كرة القدم في أمريكا الجنوبية تُعد «صناعة تصدير» للمواهب إلى أوروبا، وهو ما يخلق ضغطاً هائلاً على الأندية والمدربين واللاعبين الصغار، لأن الاحتراف يمثل بالنسبة للكثيرين «طريقاً للخروج» من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.



وأضاف أن هذا الدافع يختلف في مناطق أخرى مثل دبي، حيث لا تُعتبر كرة القدم بالضرورة وسيلة للهروب من واقع قاسٍ، موضحاً أن جيله كان يرى في اللعبة فرصة لتحسين الحياة المعيشية ومساعدة العائلة وتجنب الانحرافات، وهو ما منح اللاعبين دافعاً إضافياً. وأكد أن تغير الظروف الاجتماعية عبر الزمن انعكس على طبيعة الطموح والدوافع لدى الأجيال الجديدة.

وشدد سلغادو على أن امتلاك الموهبة لا يكفي، موضحاً أنه شاهد عدداً كبيراً من اللاعبين الموهوبين الذين لم ينجحوا في الوصول إلى الاحتراف، لأن هناك فرقاً كبيراً بين «اللعب بالكرة» ولعب كرة القدم بمعناها الاحترافي. وأكد أن كرة القدم الاحترافية تتطلب فهماً تكتيكياً وانضباطاً جماعياً وقدرة على تحويل المهارات الفردية إلى أداء يخدم الفريق، وليس مجرد استعراض شخصي.



التعليم والتطوير



وأشار إلى أن مسألة التوازن بين التعليم والتطوير والنتائج تظل من أكبر التحديات في تدريب الفئات السنية، موضحاً أن هناك أعماراً يكون فيها التركيز على التعلم والتكوين، وأعماراً أخرى تصبح فيها النتائج والأداء عاملاً حاسماً. واعتبر أن المرحلة بين 15 و16 عاماً مفصلية للغاية، لأن اللاعبين لا يملكون سوى سنوات قليلة قبل الانتقال إلى عالم الاحتراف، في حين أن مدربي الفرق الأولى لا يملكون الوقت لتعليم أساسيات الانضباط الاحترافي للاعبين عند بلوغهم 18 أو 19 أو حتى 21 عاماً.



وأضاف أن اللاعب الشاب عندما يصل إلى الفريق الأول يُمنح فرصة أو فرصتين فقط لإثبات نفسه، وإذا لم يقدم الأداء المطلوب بسرعة يتم استبداله بلاعب آخر، لأن المدربين أنفسهم يعملون تحت ضغط النتائج وخطر الإقالة. وأوضح أن هذه الحقيقة كثيراً ما يتم تجاهلها عند الحديث عن تطوير المواهب، رغم أنها تشكل عاملاً أساسياً في تحديد من ينجح ومن يفشل.



وأكد سلغادو أن الطريق إلى الاحتراف ليس سهلاً على المدربين أو الأندية أيضاً، لأن تطوير اللاعبين يعتمد على الثقافة الرياضية والبيئة المحيطة، مشيراً إلى صعوبة فرض نمط حياة احترافي صارم على الأطفال في سن مبكرة، خاصة أن الغالبية لن تصل إلى الاحتراف، وقد يؤدي الضغط المفرط إلى انهيارهم نفسياً إذا فشلوا لاحقاً.



وأوضح أن أسباب الفشل متعددة، منها ضعف القوة الذهنية وعدم القدرة على تحمل الضغوط النفسية، أو التعرض لإصابات تعيق المسيرة، أو غياب الوعي بطبيعة كرة القدم الاحترافية كرياضة جماعية تتطلب تضحية فردية. وقال إن بعض اللاعبين يمتلكون موهبة استثنائية، لكنهم لا ينجحون لأنهم لا يستطيعون التأقلم مع التحديات الذهنية أو العمل ضمن منظومة الفريق



طبيعة تنافسية



وختم سلغادو بالتأكيد على أن وصول 1% فقط من اللاعبين إلى الاحتراف يعكس طبيعة اللعبة التنافسية والمعقدة، مشدداً على أن تطوير اللاعبين مسؤولية مشتركة بين المدربين والأندية والبيئة المحيطة، وأن سؤال «لماذا لا ينجح سوى القليل؟» يظل من أهم الأسئلة التي تواجه عالم كرة القدم وتكوين المواهب.



من جهته أكد المدرب ولاعب ريال مدريد السابق الأرجنتيني سانتياغو سولاري أن الوصول إلى الاحتراف في كرة القدم لا يرتبط بالموهبة وحدها، بل يعتمد بدرجة كبيرة على العقلية والانضباط والعوامل المحيطة باللاعب. وأوضح أن المنافسة الشديدة تجعل فرص اللاعبين الشبان محدودة، مشيراً إلى أن عالم كرة القدم يشبه إلى حد كبير «معادلة رياضية» معقدة تتحكم فيها الخبرة والتجربة المتراكمة.



وأضاف سولاري أن الفرق والأندية تميل غالباً إلى الاعتماد على أصحاب الخبرة الذين يثبتون جدارتهم عاماً بعد عام، وهو ما يقلص المساحات المتاحة أمام اللاعبين الصغار لإثبات أنفسهم، رغم امتلاك بعضهم قدرات فنية عالية. واعتبر أن تطوير اللاعبين لا يجب أن يقتصر على الجانب المهاري، بل ينبغي أن يشمل بناء الشخصية وتعزيز القوة الذهنية لمواجهة التحديات والضغوط.

وشدد على أن النجاح في كرة القدم الاحترافية يتطلب مزيجاً من الموهبة والعمل الجاد والعقلية التنافسية، مؤكداً أن الفارق بين من ينجح ومن يتراجع لا يكمن دائماً في الإمكانات الفنية، بل في القدرة على التكيف مع متطلبات اللعبة الاحترافية والفرص المحدودة داخل المنظومة الكروية.