مشروع دوري السوبر الأوروبي .. «الصلح خير» بين ريال مدريد و«يويفا»

توصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ونادي ريال مدريد الإسباني إلى "اتفاق مبدئي" لحل "خلافاتهما القانونية المتعلقة بمشروع دوري السوبر الأوروبي"، بحسب ما أعلن الأول الأربعاء.

وقال يويفا في بيان "بعد أشهر من المناقشات التي جرت بما يخدم مصلحة كرة القدم الأوروبية، يعلن كل من يويفا ورابطة الأندية الأوروبية ونادي ريال مدريد التوصل إلى اتفاق مبادئ من أجل مصلحة كرة القدم الأوروبية للأندية . وسيتيح هذا الاتفاق المبدئي أيضاً حل خلافاتهم القانونية المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي، بمجرد تنفيذ هذه المبادئ".