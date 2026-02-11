موسم الإقالات… 7 مدربين يسقطون في الدوري الإنجليزي

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم سلسلة تغييرات فنية مبكرة، بعدما ارتفع عدد المدربين الذين غادروا مناصبهم إلى سبعة، كان أحدثهم توماس فرانك مع توتنهام.

وأعلن نادي توتنهام إقالة فرانك بعد تراجع النتائج المحلية، إذ يحتل الفريق المركز السادس عشر في جدول الترتيب، ويتقدم بفارق خمس نقاط فقط عن مراكز الهبوط، بعدما حقق انتصارين فقط في الدوري منذ أواخر أكتوبر، وغادر المدرب الدنماركي منصبه بعد ثمانية أشهر من توليه المهمة.

وأكد بيان النادي أن النتائج والأداء دفعا مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار التغيير في هذه المرحلة من الموسم، في ظل الحاجة إلى تحسين المسار لتفادي خطر الهبوط لأول مرة منذ عام 1977.

وشهد الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي إقالة خمسة مدربين دائمين قبل قرار توتنهام الأخير، كما رحل إنزو ماريسكا عن تشيلسي بالتراضي، لينضم اسمه إلى قائمة المغادرين هذا الموسم.

وأجرى نوتنغهام فورست تغييرًا فنيًا مزدوجًا هذا الموسم، بعدما أنهى تعاقده أولًا مع نونو إسبيريتو سانتو في سبتمبر، رغم قيادته الفريق قبلها بأشهر للتأهل الأوروبي لأول مرة منذ عام 1995، وأنهى فورست تعاقده أيضًا مع خليفته أنج بوستيكوغلو بعد فشله في تحقيق أي فوز خلال ثماني مباريات قاد فيها الفريق، ليغادر الأسترالي منصبه بعد 39 يومًا فقط، في أقصر فترة لمدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشملت قائمة المدربين الذين غادروا مناصبهم كذلك غراهام بوتر مع وست هام، وفيتور بيريرا مع وولفرهامبتون، وروبن أموريم مع مانشستر يونايتد، إلى جانب ماريسكا مع تشيلسي بالتراضي، قبل أن ينضم فرانك إلى القائمة.

وجاء هذا العدد من الإقالات في ظل تسارع قرارات إدارات الأندية هذا الموسم، بعد تراجع نتائج بعض الفرق، مع احتدام المنافسة في سباق القمة وصراع الهبوط.