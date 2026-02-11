ريال مدريد وبايرن ميونيخ وأرسنال تتقدم «كأس دبي للقارات لكرة القدم للأشبال»





كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة التاسعة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، التي تنطلق منافساتها غداً الخميس وتستمر حتى 15 فبراير الجاري، بمشاركة قياسية تضم 32 فريقاً دولياً ومحلياً. وتشهد النسخة الحالية مشاركة عدد من أبرز الأندية العالمية، بينها ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، أرسنال وتشيلسي الإنجليزيان، ميلان الإيطالي، أياكس أمستردام الهولندي، وفلامنغو البرازيلي، إلى جانب كبار الأندية الإماراتية مثل شباب الأهلي، النصر، الوصل، الوحدة، عجمان، الشارقة، وفريق فرسان هسبانيا، إضافة إلى فريق مركز دبي لمواهب كرة القدم تحت 12 سنة، الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي.



وتنظم البطولة بدعم من مجلس دبي الرياضي، ورعاية شركة الحرمين للعطور وتأتي ضمن استراتيجياته الرامية إلى تطوير كرة القدم للناشئين وتعزيز اكتشاف ورعاية المواهب في بيئة تنافسية تحاكي المستوى العالمي.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في «قاعة المؤثرين» بأبراج الإمارات، وتحدث فيه خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، والنجم الإسباني السابق ميشيل سلغادو، والأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الرياضي لنادي ريال مدريد، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، والمديرون أكاديميات كرة القدم في أندية دبي والمديرون الفنيون والمدربون في الأكاديميات والحكومية والخاصة.



في تصريحاته، أكد خلفان بلهول أن البطولة تمثل «ركيزة أساسية في استراتيجية مجلس دبي الرياضي لصناعة أبطال المستقبل واستقطاب المواهب»، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو «توفير بيئة تنافسية حقيقية تسمح برصد قدرات اللاعبين الناشئين ومقارنتها بأفضل النماذج العالمية، ما يجعل البطولة مختبراً فنياً لتقييم مواهب أندية الإمارات».



وأضاف بلهول: «نعمل وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة في الاستثمار بالشباب، وتعد هذه البطولة تجسيداً عملياً لهذه الرؤية، لبناء جيل قادر على المنافسة مع أقوى الفرق العالمية».



موضحاً أن تنظيم هذه البطولة يعكس حرص مجلس دبي الرياضي على تطوير قطاع كرة القدم للناشئين، وإتاحة فرصة للاعبين المحليين للمنافسة مع أفضل الفرق العالمية، ضمن بيئة تنافسية متكاملة تسهم في صقل المواهب المبكرة وتعزيز ثقافة الرياضة لدى الشباب، وبات يحتل مكانة كبيرة في أجندة كرة القدم للفئات العمرية.



من جانبه، وصف النجم الإسباني ميشيل سلغادو البطولة بأنها «ماركة مسجلة عالمياً»، مشيراً إلى أنها تمنح الناشئين تجربة تتجاوز المستطيل الأخضر لتشمل الانضباط وتبادل الثقافات، فيما اعتبر سانتياغو سولاري البطولة «عنصراً أساسياً» في استراتيجية تطوير اللاعبين الصغار، موضحاً أن تعليم التكتيك والذكاء الكروي يبدأ من هذه الفئة العمرية الحرجة.



وعقب المؤتمر الصحفي تم تنظيم ورشة عمل متخصصة حول آليات استقطاب المواهب، حاضر فيها ديجيانو لادرو أصغر مدرب كرة قدم وهو مدرب لفريق لشباب في نادي أياكس أمستردام، متخصص في المراحل التأسيسية، ومعايير انتقائها، وأساليب رعايتها وتطويرها ضمن مسارات واضحة ومستدامة.



برنامج



تفتتح البطولة فعالياتها صباح الخميس الساعة 9:00 بمباريات قوية، حيث يلتقي فريق النصر مع أياكس أمستردام، ويواجه الوصل تشيلسي، فيما يلعب عجمان ضد ليفانتي. وفي الساعة 10:00، يواجه ريال مدريد فريق الوحدة، بينما يلتقي شباب الأهلي مع بايرن ميونيخ، ويواجه الشارقة فريق ميلان. ومع حلول الساعة 11:00، يشهد جدول المباريات مواجهة برشلونة وفرسان هسبانيا، إضافة إلى أرسنال ضد كرايوفا، وفلامنغو ضد أكاديمية زاد، ما يرسّخ الإثارة في الجولة الافتتاحية.



أرقام قياسية وانتشار عالمي



تتميز هذه النسخة بمعدلات متابعة قياسية، حيث سجلت التغطية الإعلامية متوسط 250 ألف مشاهد لكل مباراة، وتجاوزت المشاهدات التلفزيونية 3 ملايين، فيما حققت المنصات الرقمية المتخصصة أكثر من 41.7 مليون زيارة، ما يعكس الشغف العالمي الكبير بهذا الحدث الذي يُنظر إليه على أنه «مونديال مصغر» للأشبال.