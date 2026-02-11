روني ينفجر غضباً بسبب «مشجع الشعر الطويل»: هذا الأمر يجنني



فجر واين روني موجة جدل جديدة بعدما أعرب عن استيائه الشديد من الضجة المصاحبة لفرانك إيليت، مشجع مانشستر يونايتد الذي تعهد بعدم قص شعره حتى يحقق الفريق خمسة انتصارات متتالية.



وكان يونايتد على بُعد خطوة من إنهاء قصة الـ493 يوماً، عندما واجه وست هام، ولكن التعادل 1-1 في ملعب لندن أجل الحسم مرة أخرى، وأبقى شعر إيليت الكثيف في صدارة المشهد.

وقالت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن يونايتد دخل اللقاء وهو يعلم أن الفوز سينهي واحدة من أغرب القصص الجماهيرية في السنوات الأخيرة، ولكن توماس سوتشيك منح وست هام التقدم مطلع الشوط الثاني، قبل أن ينقذ بنجامين سيسكو نقطة التعادل بهدف متأخر.



وإيليت (29 عاماً)، كان يبث رد فعله مباشرة عبر الإنترنت، وسط ترقب آلاف المتابعين للحظة التاريخية التي لم تأتِ، وبينما اقترب من حاجز الـ500 يوم دون حلاقة منذ 5 أكتوبر 2024، تحول شعره إلى ظاهرة رقمية، مع تكهنات بأن لاعباً من الفريق، أو حتى المدرب مايكل كاريك، قد يتولى مهمة قصه عند تحقق الشرط.



وخلال ظهوره في بودكاست مع سام ألاردايس، سئل روني عما إذا كان سيشارك في قص شعر إيليت حال تحقق الفوز الخامس، فجاء رده حاداً: «لا سأضعه في الجانب الآخر من البلاد، هذا الأمر يجننني، ونحن نتحدث عن مايكل كاريك ومحاولة مانشستر يونايتد الفوز بمباراته الخامسة توالياً، لكن كل شيء يتمحور حول رجل سيقص شعره».



وأضاف ساخراً: «أراهن أنه سيشعر باليأس إذا فاز يونايتد بالمباراة الخامسة، لأنه سيصبح فجأة غير مهم»، واعتبر روني أن ما يحدث يعكس اتجاه كرة القدم الحديثة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مختصراً المشهد بقوله: «رجل يحلق شعره إذا فاز مانشستر يونايتد بمباراة، هذا ما وصلنا إليه».



ولم تمر تصريحات روني مرور الكرام، وعلق أحد المشجعين ساخراً: «روني يشعر بالغيرة لأن هذا الطفل يستطيع أن ينمو له شعر كثيف»، وكتب آخر: «أحسنت يا واين، هذا الرجل يجننني أيضاً، الإعلام لا يتحدث عن شيء غيره».



وحتى سام ألاردايس، اعترف خلال الحلقة بأنه لم يسمع عن إيليت من قبل، معتبراً نفسه الشخص الوحيد الذي لا يعرفه.



ورغم الجدل، يحظى إيليت بقاعدة جماهيرية ضخمة، إذ يتابعه أكثر من 1.4 مليون شخص على إنستغرام، وتعاون مؤخراً مع المدافع السابق جيرارد بيكيه قبل مباراة وست هام، ولكن خلف الضجيج الرقمي، هناك جانب إنساني للقصة.



وأعلن المشجع المولود في أكسفورد، أنه سيقص شعره بالكامل ويتبرع به لجمعية تصنع شعراً مستعاراً للأطفال المصابين بالسرطان، وقال قبل المباراة: «نجحنا في جمع حوالي 6000 جنيه استرليني حتى الآن، وإنها جمعية رائعة ويعمل بها أناس مميزون، وطول شعري الآن 25 سم، وهو كافٍ للتبرع به»، كما كشف أن هناك شركة كانت مستعدة لتوفير مستلزمات الحلاقة في حال تحقق الفوز.



والآن ستكون أقرب فرصة ليونايتد لتحقيق خمسة انتصارات متتالية ستكون بدءاً من 20 مارس 2026، حين يواجه إيفرتون، كريستال بالاس، نيوكاسل، أستون فيلا، ثم بورنموث، وإذا تحقق ذلك، فلن يتبقى سوى سبع مباريات في الموسم، جميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويذكر أن آخر مرة حقق فيها مانشستر يونايتد خمسة انتصارات متتالية في جميع المسابقات كانت بين يناير وفبراير 2024 تحت قيادة إريك تين هاج، والقصة لم تخل من لحظات سلبية، إذ تعرض إيليت لاعتداء في ملعب أولد ترافورد هذا الموسم، عندما قام أحد المشجعين بسحب شعره خلال مباراة.