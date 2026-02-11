21 يومًا تشعل صراع النجاة في الدوري الإنجليزي

أعاد وست هام ترتيب أوراقه خلال ثلاثة أسابيع فقط، وقلص الفارق مع الفرق التي تسبقه، ليعود إلى دائرة المنافسة على البقاء بالدوري الإنجليزي بعد فترة قضاها في منطقة الهبوط.

ووجد توتنهام نفسه مجددًا في النصف السفلي من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب خسارته 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد مساء الثلاثاء، وهي النتيجة التي أبقته في المركز السادس عشر وأدت لاحقًا إلى إقالة المدرب توماس فرانك.

ويبتعد توتنهام بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط، وكان من الممكن أن يتقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط لو حافظ وست هام على تقدمه أمام مانشستر يونايتد، قبل أن ينتهي اللقاء الذي أقيم أمس أيضًا بالتعادل 1-1.

واستفاد وست هام من تحسن نتائجه تحت قيادة نونو إسبيريتو سانتو، ونجح في الاقتراب من الفرق التي تسبقه في الترتيب، بعدما كان يحتل المركز الثامن عشر قبل أسابيع قليلة.

وفي المقابل، واصل توتنهام تراجعه مع بداية عام 2026، إذ يمتد صيامه عن الانتصارات إلى ما قبل نهاية 2025، حيث يعود آخر فوز له في الدوري إلى 28 ديسمبر أمام كريستال بالاس، قبل أن تتواصل خسارة النقاط في الجولات التالية.

وتقدم ليدز في جدول الترتيب بعد تعادله 2-2 مع تشيلسي، ليتجاوز توتنهام في عدد النقاط ويصعد فوقه، وفي الوقت نفسه، يمر برايتون بفترة صعبة، إذ لم يحقق أي فوز منذ 3 يناير، ما أبقى الفارق بينه وبين فرق القاع محدودًا.

ويحل برايتون بقيادة فابيان هورزلر ضيفًا على أستون فيلا، ويملك فرصة توسيع الفارق مع توتنهام إلى خمس نقاط حال تحقيق الفوز.

ويحتل نوتنغهام فورست المركز الذي يلي توتنهام مباشرة، ويخوض بدوره صراعًا متقاربًا في القاع، بعدما حقق انتصارات على وست هام وبرينتفورد الشهر الماضي، وتعادل 0-0 مع أرسنال، قبل أن تتراجع نتائجه أمام كريستال بالاس وليدز، ما سمح لوست هام بتقليص الفارق.

ويستضيف نوتنغهام فورست فريق وولفرهامبتون، ويملك فرصة معادلة رصيد توتنهام من النقاط حال تحقيق الفوز.

وينتظر توتنهام جدولًا صعبًا في مبارياته الخمس المقبلة، إذ يواجه أرسنال على أرضه يوم 22 فبراير، ثم يحل ضيفًا على فولهام في الأول من مارس، قبل أن يستضيف كريستال بالاس في الخامس من الشهر ذاته، ويخرج لملاقاة ليفربول في 15 مارس، ثم يستقبل نوتنغهام فورست في 22 مارس.

ويخوض وست هام مواجهات أمام بورنموث على أرضه في 21 فبراير الجاري، ثم يواجه ليفربول خارج ملعبه 28 فبراير، ويحل ضيفًا على فولهام في الرابع من مارس، قبل أن يستضيف مانشستر سيتي في 14 مارس المقبل، ويختتم بمواجهة أستون فيلا خارج أرضه في 22 مارس.

ويلعب ليدز خارج ملعبه أمام أستون فيلا في 21 فبراير، ثم يستضيف مانشستر سيتي في 28 فبراير، ويواجه سندرلاند على أرضه في الثالث من مارس، قبل أن يلتقي كريستال بالاس خارج أرضه في 14 مارس، ويستضيف برينتفورد في 21 مارس.

ويستضيف نوتنغهام فورست ليفربول في 22 فبراير، ثم يحل ضيفًا على برايتون في الأول من مارس، ويواجه مانشستر سيتي خارج أرضه في الرابع من الشهر ذاته، قبل أن يستضيف فولهام في 14 مارس، ويختتم بمواجهة توتنهام خارج ملعبه في 22 مارس.

ويحل برايتون ضيفًا على برينتفورد في 21 فبراير، ثم يستضيف نوتنغهام فورست في الأول من مارس، ويواجه أرسنال على أرضه في الرابع من مارس، قبل أن يخرج لملاقاة سندرلاند في 14 مارس، ويستضيف ليفربول في 21 مارس.