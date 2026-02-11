أغرب بند في العقود.. نادي يشترط عدم مغادرة لاعبه للغلاف الجوي



عاد إلى الواجهة واحد من أغرب البنود في تاريخ عقود لاعبي كرة القدم، والتي كشفها السويدي الدولي، ستيفان شوارتز، لاعب وسط عدد من الأندية الأوربية المشهورة مثل أرسنال، سندرلاند، فالنسيا، فيتورنتينا، ويعتبر من الأسماء البارزة عالمياً في كرة القدم.



وتعود القصة إلى عام 1999 عند انتقال شوارتز من فالنسيا إلى سندرلاند، حيث أدرج النادي شرطا خاصاً، يمنع اللاعب من مغادرة الغلاف الجوي للأرض أو المشاركة في أي رحلات فضائية محتملة، بعد أن أبدى اللاعب في ذلك الوقت اهتماماً بفكرة السياحة الفضائية، والانضمام إلى رحلات مستقبلية.



ورأت إدارة النادي حينها أن مثل هذه المغامرات قد تعرض اللاعب لمخاطر كبيرة خارج نطاق كرة القدم، وقد تؤثر على جاهزيته والتزامه التعاقدي، لذلك تم وضع البند إجراء وقائياً ضمن العقد.

وأكد شوارتز خلال مقابلة عند زيارته للنادي الإنجليزي مؤخراً، صحة القصة، مشيراً إلى أن الشرط لم يكن مزاحاً، وأنه وافق عليه بعد ضغوط، لتصبح الواقعة واحدة من أغرب الشروط في عقود اللاعبين، في ظل وجود بنود معتادة، تستهدف سلامة اللاعب واستمراره في الملاعب، لكنها المرة الأولى والأخيرة حتى الآن، والتي يشترط فيها نادٍ على لاعبه عدم مغادرة الغلاف الجوي، ليكون بنداً رسمياً في العقد.