نقطة واحدة تفصل شباب الأهلي عن التأهل وحسابات معقدة تنتظر الشارقة في النخبة الآسيوية



بات شباب الأهلي على بعد نقطة واحدة فقط من مرافقة الوحدة إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، في وقت تعقد فيه موقف الشارقة بشكل كبير، بعدما أصبح مطالباً بالفوز في الجولة الثامنة والأخيرة، وانتظار ما ستسفر عنه نتائج شباب الأهلي والدحيل والسد لحسم مصيره في دور دوري منطقة الغرب.



وشهدت الجولة السابعة، قبل الأخيرة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، سلسلة من النتائج المتباينة، حيث تعادل الوحدة سلبياً مع الأهلي، وشباب الأهلي سلبياً مع الهلال، بينما انتهت مواجهة الدحيل والشارقة بالتعادل 1-1، وناساف مع الشرطة بالنتيجة ذاتها.



وفي المقابل فاز السد على تراكتور بهدفين نظيفين، واكتسح الاتحاد نظيره الغرافة بسباعية نظيفة، وخدمت نتائج الجولة فريق الاتحاد، الذي حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس.



وحافظ الهلال على صدارة ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 19 نقطة، فيما يملك كل من الأهلي وتراكتور والوحدة 14 نقطة، مقابل 11 نقطة لشباب الأهلي، و8 نقاط لكل من الدحيل والسد والشارقة، و6 للغرافة، ونقطتين للشرطة، ونقطة لناساف، الذي ودع آمال التأهل ومعه الشرطة، فيما ضمنت أندية الهلال والوحدة وتراكتور والأهلي تأهلها رسمياً إلى الدور ثمن النهائي، لتستمر المنافسة على 3 مقاعد متبقية.



وتشهد الجولة الثامنة والأخيرة، يوم الاثنين المقبل، مواجهات الأهلي مع شباب الأهلي، والشارقة مع ناساف، والهلال مع الوحدة، والشرطة مع الدحيل، ويوم الثلاثاء يلتقي الغرافة مع تراكتور، والسد مع الاتحاد، وبنهاية هذه الجولة يكون كل فريق قد خاض ثماني مباريات في مرحلة الدوري، ليحسم التأهل بالكامل إلى الدور ثمن النهائي لأفضل ثمانية أندية في كل منطقة.



ومن المقرر إقامة مباريات ثمن النهائي خلال مارس 2026، على أن تلعب مواجهات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع خلال أبريل 2026.



وكان الوحدة قد استهل مشواره بالفوز على الاتحاد 2-1 في أبوظبي، ثم تعادل مع تراكتور 0-0 في تبريز، قبل أن يفوز على الدحيل 3-1 في أبوظبي، ويتغلب على ناساف 2-1 في قرشي، ثم يواصل انتصاراته بالفوز على السد 3-1 في أبوظبي، ولكنه تعرض للخسارة في الجولة السادسة أمام الغرافة 0-1 في الريان.



وبدأ شباب الأهلي مشواره بالتعادل 1-1 مع تراكتور في دبي، ثم فاز على الاتحاد 1-0 خارج أرضه، وتغلب على ناساف 4-1 في دبي، قبل أن يخسر أمام الدحيل 1-4 في الدوحة، وعاد للانتصارات بفوزه على الغرافة 2-0 في دبي، ثم خسر أمام السد 2-4 في الدوحة، ليبقى على أعتاب الحسم قبل الجولة الأخيرة.



أما الشارقة فحقق فوزاً مثيراً في الجولة الأولى على الغرافة 4-3، ثم تعادل مع السد 1-1 في الدوحة، قبل أن يتعرض لخسارة قاسية أمام تراكتور 0-5، ثم خسر أمام الاتحاد 0-3، وعاد بفوز مهم على الأهلي 1-0، قبل أن يخسر أمام الهلال 0-1.



وبينما اقترب شباب الأهلي من العبور يجد الشارقة نفسه أمام مواجهة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين، فهل تبتسم الجولة الأخيرة للناديين، أم تحمل مفاجآت تقلب الحسابات في اللحظات الأخيرة؟