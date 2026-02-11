البريق الأوروبي لا يكفي… نتائج الدوري تسقط فرانك مع توتنهام

أكدت نتائج الدوري الإنجليزي الممتاز أن الظهور القاري الجيد لم يمنح مدرب توتنهام الحماية الكافية، بعدما أنهى النادي تعاقده مع توماس فرانك عقب سلسلة سلبية أطاحت به من منصبه.

وأعلن نادي توتنهام إقالة مديره الفني توماس فرانك بعد ثماني مباريات متتالية دون تحقيق أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب خسارة جديدة أمس أمام نيوكاسل يونايتد رفعت عدد هزائم الفريق إلى 11 في 26 جولة هذا الموسم.

وسجل فرانك معدل 1.12 نقطة في المباراة الواحدة مع توتنهام في الدوري، بعدما جمع الفريق 29 نقطة من 26 مباراة، وهو أدنى معدل لأي مدرب قاد السبيرز في خمس مباريات أو أكثر في المسابقة، وهو رقم وضع الفريق في موقف صعب على مستوى الترتيب، إذ يحتل توتنهام المركز السادس عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة من 26 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات و8 تعادلات مقابل 11 هزيمة.

وضعت الحسابات الرقمية توتنهام في وضع غير معتاد، إذ بلغت احتمالات الهبوط 3.95% مقابل 3% فقط لإنهاء الموسم ضمن المراكز التسعة الأولى، وهو ما يعكس حجم التراجع المحلي مقارنة بطموحات النادي في بداية الموسم.

وأنهى الفريق ثماني جولات متتالية دون فوز بواقع أربعة تعادلات وأربع هزائم، وهي أطول سلسلة بلا انتصار لتوتنهام منذ تسع مباريات متتابعة دون فوز بين مايو وأكتوبر 2008 تحت قيادة الإسباني خواندي راموس.

وتولى فرانك المهمة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية خلفاً لإنج بوستيكوغلو، ونجح في تقديم بداية أوروبية قوية، إذ جمع توتنهام 17 نقطة من ثماني مباريات في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ليحجز مقعده في الدور التالي بعدما أنهى المرحلة ضمن المراكز المتقدمة، إلا أن هذا الأداء القاري لم ينعكس على نتائجه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تراجعت حصيلة الفريق محلياً ولم يحقق أي انتصار في المسابقة منذ بداية عام 2026.

وتبحث إدارة توتنهام حالياً عن مدرب جديد يعيد الفريق إلى مساره في المسابقة المحلية، مع السعي لتحسين موقعه في جدول الترتيب واستعادة التوازن في الأداء، بالتوازي مع الحفاظ على فرصه القارية خلال الفترة المقبلة.