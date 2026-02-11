ليفاندوفسكي يتلقى عرضًا رسميًا للرحيل.. وبرشلونة يحدد شروط استمراره

وضع العرض الرسمي القادم من الدوري الأمريكي مستقبل روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة أمام خيارين واضحين، في وقت حددت فيه إدارة النادي الكتالوني شروطها لمواصلة الهداف البولندي مشواره داخل «البلوغرانا».

ويقترب ليفاندوفسكي من إنهاء موسم جديد بقميص برشلونة وهو في السابعة والثلاثين من عمره، وسط توجه داخل الإدارة لإعادة هيكلة الرواتب ومنح مساحة أكبر للعناصر الشابة، مع الإبقاء على خيار التجديد لموسم إضافي مطروحًا بشروط محددة.

وترهن إدارة برشلونة استمرار اللاعب بقبول دور أقل داخل التشكيل الأساسي، إلى جانب تخفيض راتبه بما يتماشى مع السياسة المالية الجديدة للنادي، في ظل سعيها لتقليل الأعباء وضخ عناصر هجومية أصغر سنًا.

وكشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن وصول أول عرض رسمي من نادي شيكاغو فاير الأمريكي، يتضمن عقدًا لمدة عامين براتب مرتفع، مع خطة لمنح المهاجم البولندي دورًا قياديًا وواجهة دعائية للمشروع الرياضي للنادي.

وأكدت التقارير أن الاتصالات بين الطرفين بدأت منذ عدة أشهر، حيث عقدت اجتماعات في لندن بين بيني زهافي وكيل اللاعب، وجو مانسويتو مالك شيكاغو فاير، قبل أن يتحول الاهتمام إلى عرض رسمي على الطاولة.

ويراهن النادي الأمريكي على وجود جالية بولندية كبيرة في مدينة شيكاغو، باعتبارها عامل جذب إضافي للاعب وعائلته، إلى جانب البيئة التنافسية المستقرة في الدوري الأمريكي.

ويربط برشلونة موقفه النهائي من ليفاندوفسكي بخططه الهجومية المقبلة، حيث يضع أسماء مثل خوليان ألفاريز ودوشان فلاهوفيتش ضمن الخيارات المحتملة لتدعيم الخط الأمامي في حال حسم صفقة كبرى خلال الصيف.

ويدرس ليفاندوفسكي جميع الخيارات المتاحة أمامه مع نهاية الموسم، بين البقاء في برشلونة بشروط جديدة، أو خوض تجربة مختلفة في الولايات المتحدة.