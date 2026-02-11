إدارة برشلونة تحسم بديل فليك مبكرًا

تحركت إدارة برشلونة مبكرًا لوضع تصور واضح لمرحلة ما بعد هانز فليك، رغم حالة الرضا السائدة داخل النادي تجاه العمل الذي يقدمه المدرب الألماني منذ توليه المسؤولية.

وأكدت الأجواء داخل النادي أن رئيس برشلونة خوان لابورتا، والمدير الرياضي ديكو، عبرا في أكثر من مناسبة عن رضاهما عن النتائج التي تحققت تحت قيادة فليك، معتبرين أن التعاقد معه كان خطوة ناجحة أعادت الفريق إلى دائرة المنافسة وحصد الألقاب رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

ونجح فليك في التفوق على ريال مدريد خلال الموسم الماضي، رغم دخول الغريم مدعومًا بلقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا وصفقة كيليان مبابي، كما تمكن من تطوير عناصر شابة والاستفادة من القائمة المتاحة دون اللجوء إلى صفقات كبيرة.

وأشارت تقارير صحفية إلى احتمال رحيل فليك مع نهاية عقده في صيف 2027، وهو ما دفع إدارة برشلونة إلى التفكير مبكرًا في البديل القادر على استكمال المشروع الرياضي داخل كامب نو.

وبحسب صحيفة «كيكر» الألمانية، فليك الذي سيبلغ 60 عامًا بحلول نهاية عقده، يخطط لعدم الاستمرار في هذا المستوى من الضغوط بعد 2027، في ظل رغبة عائلية بإنهاء هذه المرحلة مع انتهاء التعاقد الحالي.

ووضعت الإدارة اسم لويس إنريكي، المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان، في مقدمة المرشحين لخلافة فليك حال تأكد رحيله، نظرًا لتاريخه السابق مع برشلونة.

ويرتبط إنريكي بعقد مع النادي الفرنسي ينتهي أيضًا في صيف 2027، بعدما قاد باريس سان جيرمان لتحقيق دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، إلا أن التقارير تشير إلى عدم حسم موقفه من التجديد حتى الآن.

وتحظى عودة إنريكي بتقدير داخل أروقة برشلونة، خاصة أنه سبق أن قاد الفريق لتحقيق الثلاثية عام 2015، ما يجعله خيارًا يضمن الاستمرارية الفنية.

ترى الإدارة أن التحرك المبكر يمنح النادي مساحة كافية للتخطيط لانتقال سلس في القيادة الفنية، بما يحافظ على استقرار الفريق واستمرار النتائج الإيجابية في السنوات المقبلة.