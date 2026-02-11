انتقال مستبعد بين الغريمين.. دروس الماضي تحصن برشلونة في ملف بيدري

أغلقت إدارة برشلونة الباب أمام أي تحرك محتمل يربط اسم بيدري بريال مدريد، في ظل تمسك واضح باللاعب ورفض قاطع لفكرة انتقاله إلى الغريم التقليدي.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أنباء عن اهتمام ريال مدريد بضم لاعب برشلونة بيدري، وهو ما أثار حالة من الدهشة بين المتابعين، خاصة أن اللاعب يعد أحد أهم عناصر الفريق الكتالوني في الوقت الحالي.

وتؤكد الوقائع الحالية صعوبة انتقال بيدري إلى ريال مدريد، رغم حاجة «الميرنغي» إلى لاعب يمتلك القدرة على تنظيم اللعب والتحكم في نسق المباريات، في ظل التغييرات التي طرأت على خط الوسط عقب رحيل توني كروس ولوكا مودريتش.

ويبحث ريال مدريد منذ فترة عن لاعب يمتلك القدرة على قيادة اللعب في وسط الملعب، عقب رحيل كروس ومودريتش، حيث افتقد الفريق عنصر التحكم في نسق المباراة ودقة التمرير وحسن القراءة التكتيكية في اللقاءات.

ويملك بيدري مميزات عدة تتماشى مع هذا الاحتياج، إذ يتمتع برؤية واسعة للملعب، وقدرة على إرسال تمريرات بينية تخترق دفاعات المنافس، إلى جانب ذكاء تكتيكي يجعله من أبرز لاعبي الوسط على الساحة الأوروبية حاليًا، وهو ما يمنحه القدرة على التأقلم سريعًا في أي فريق يعتمد على الاستحواذ.

وبحسب موقع «فيتشاخيس» الإسباني، فإن الإعجاب الفني ببيدري لا يغير من موقف برشلونة، إذ تعتبر إدارة «البلوغرانا» اللاعب ركيزة أساسية في مشروع الحاضر والمستقبل، وترفض تمامًا فكرة مناقشة رحيله عن النادي.

وأكدت التقارير أن برشلونة سبق وأن رفض عروضًا بلغت قيمتها 200 مليون يورو للتخلي عن بيدري، وهو ما يوضح تمسك النادي بموقفه الثابت بعدم بيعه تحت أي ظرف.

وترفض الإدارة الكتالونية فكرة تدعيم الغريم التقليدي بلاعب يمثل جزءًا من هوية برشلونة داخل الملعب، في ظل طبيعة العلاقة التاريخية بين الناديين، إذ تعد أي صفقات مباشرة من الأمور شديدة الصعوبة وتخلق حالة احتقان بين الجماهير.

وتستحضر إدارة برشلونة تجربة انتقال البرتغالي لويس فيغو إلى ريال مدريد مطلع الألفية، وهي الصفقة التي خلفت انقسامًا بين الجماهير ودفعت النادي إلى التعامل بحذر شديد مع أي سيناريو مشابه بين الطرفين.

وأكد المقربون من اللاعب أن بيدري يرتبط بشكل كامل ببرشلونة، ويعد نفسه من القادة وأحد رموز الفريق أمام جماهير «البلوغرانا»، ولا توجد مؤشرات على رغبته في خوض تجربة جديدة، خاصة بقميص ريال مدريد.

وأشارت التقارير إلى أن الضجة المرتبطة بالخبر تستند إلى تفاعلات الشبكات الاجتماعية أكثر من استنادها إلى تحركات فعلية في سوق الانتقالات، حيث يجذب الربط بين اسم بيدري وريال مدريد اهتمامًا رقميًا دون وجود خطوات رسمية على أرض الواقع.