سيناريو درامي في المنامة.. جوناس نافو يهدي العين فوزاً ذهبياً أمام سترة

سجل جوناس نافو، هدفاً سينمائياً بركلة خلفية في الدقيقة 90 ليهدي فريقه العين فوزاً ثميناً على مضيفه سترة البحريني بهدف نظيف بعد سيناريو درامي استمر حتى آخر دقيقة من المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية لحساب الجولة الخامسة لبطولة الأندية الخليجية في مرحلة المجموعات، بهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 9 نقاط واقترب أكثر من بلوغ الدور الثاني من المسابقة الخليجية، انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي، بعد 45 دقيقة طغى عليها التحفظ الدفاعي وغابت عنها الحلول الهجومية المبتكرة، ورغم التكافؤ في السيطرة الميدانية، إلا أن الصبغة التكتيكية التي فرضها المدربان جعلت من منطقة وسط الملعب مسرحاً للصراع البدني، وسط ندرة واضحة في الفرص المحققة للتسجيل.



واعتمد العين على تكتيك الاستحواذ الإيجابي، محاولاً فرض إيقاعه من خلال تدوير الكرة السريع وبناء اللعب من الخلف مع تضييق المساحات بالضغط العالي في مناطق سترة لاستعادة الكرة بسرعة، كما حاول فتح ثغرات بالتركيز على التمريرات البينية القصيرة، إلا أنها اصطدمت بكثافة دفاعية حالت دون وصول الكرة للمهاجمين في وضعيات مريحة.



في المقابل، لعب سترة بوعي تكتيكي كبير، لإدراكه قوة منافسه الذي فاز عليه بالأربعة في الجولة الأولى، فاعتمد على دفاع المنطقة لغلق الثغرات أمام لاعبي العين، ما جعل الوصول لمرماهم غاية في الصعوبة، ولم يكتفِ بالدفاع الصرف، بل بادل العين السيطرة في فترات متقطعة عبر التحولات الهجومية السريعة، مستغلاً المساحات التي خلفها تقدم أظهرة العين، وإن غابت عنها اللمسة الأخيرة الحاسمة.



الشوط الثاني

لم تخرج بداية الشوط الثاني عن النص الذي كُتب في الشوط الأول من حيث الاستراتيجية، إلا أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حدة الخطورة ورغبة العين الجامحة في العودة بالنقاط الثلاث، ورغم استمرار السجال التكتيكي، إلا أن العين فرض أسلوب الحصار الهجومي ما جعل الشوط الثاني يبدو كأنه صراع بين المحاولات العيناوية المتكررة والاستماتة الدفاعية البحرينية.



ومع استمرار التكتل الدفاعي لنادي سترة، لجأ العين إلى استغلال المخالفات حول منطقة الجزاء كحل بديل. وكان ياسيتش قريباً جداً من قص شريط الأهداف عبر تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة، تصدى لها الحارس، وفي المقابل، حافظ سترة على نهجه القائم على التحولات السريعة، وكاد يقلب الطاولة في لحظة خاطفة عبر تسديدة قوية ومباغتة من اللاعب كارلس، والتي كانت بمثابة تذكير للعين بأن اندفاعه الهجومي قد يكلفه الكثير.، قبل أن تثمر جهود العين ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو الذي أثبت عرقلة محمد عوض الله داخل منطقة الجزاء لكن عوض الله تصدى للركلة وأطاحها فوق العارضة مهدراً فرصة تقدم فريقه لكن الرد جاء بعد خمس دقائق فقط عندما سجل نافو هدفاً بطريقة رائعة ليفوز العين بهدف دون رد.