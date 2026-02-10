برشلونة يختار شركة إماراتية لتنفيذ مشروعه الاستثماري في دبي



كشف صحيفة موندو ديبورتيفو أن نادي برشلونة اختار «أسبين هولدينغز»، وهي شركة إماراتية، لتنفيذ مشروعه الاستثماري في دبي، والذي يتضمن 4 أبراج فاخرة ومتجراً رسمياً ومتحفاً صغيراً، لتعزيز تجربة الجماهير والترويج للعلامة التجارية للنادي، مشيرة إلى أن النادي تلقى عرضين لترخيص علامته التجارية في الإمارات، اختار النادي الكتالوني في نهاية المطاف شركة أسبين هولدينغز، ومقرها دبي.



وتخطط الشركة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، الآن لبناء أربعة أبراج سكنية في منطقة فاخرة تحمل علامة برشلونة التجارية، على غرار المشاريع التي تحمل أسماء مرسيدس-بنز وبوغاتي، أو مركز التسوق الذي يحمل علامة لويس فويتون. وأوضحت الصحيفة أن برشلونة حصل بالفعل على دفعة أولى تتراوح بين 6 و8 ملايين يورو، ويتوقع تحقيق نحو 10 ملايين يورو كعائدات سنوية.



ووفقاً لما ورد في الصحيفة الإسبانية، فإن هذا التعاون يندرج ضمن تحالف استثماري طويل الأجل يمتد لعقود قادمة، ويركز على استثمار العلامة التجارية لنادي برشلونة في مشاريع نوعية، دون أن يشمل الجوانب التسويقية المرتبطة بالقمصان أو الرعاية الرياضية المباشرة، بما يعكس نموذجاً احترافياً ومتوازناً للشراكات الدولية.



وتُعد هذه الخطوة إضافة جديدة إلى سجل النجاحات التي تحققها دبي كمركز عالمي للأعمال، وكنقطة التقاء بين الاقتصاد والاستثمار والرياضة العالمية، بما يرسخ مكانة الإمارات كشريك موثوق وفاعل في تطوير منظومة الاقتصاد الرياضي على المستوى الدولي.



وتؤكد هذه الشراكة مجدداً الدور الريادي الذي تلعبه الشركات الإماراتية في بناء شراكات استراتيجية مع كبرى العلامات العالمية، بما يعزز صورة الإمارات ودبي على وجه الخصوص كوجهة رائدة للاستثمار المستدام والابتكار في مختلف القطاعات.