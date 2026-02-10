هتافات الأولمبيكو تعيد توتي إلى روما

استقبلت مدرجات ملعب الأولمبيكو القائد التاريخي فرانشيسكو توتي بحفاوة كبيرة خلال حضوره مساء أمس الإثنين مباراة روما أمام كالياري، التي انتهت بفوز روما 2-0، في ظهور أعاد طرح فكرة اقتراب عودته إلى النادي عبر دور إداري.

وحضر توتي اللقاء من المدرجات وسط هتافات جماهيرية متواصلة أبرزها «القائد»، وذلك بالتزامن مع تصريحات كلاوديو رانييري، المدرب الإيطالي المخضرم وأحد أبرز الأسماء المرتبطة بتاريخ نادي روما، لشبكة «سكاي سبورت»، والتي عززت الحديث عن مستقبله داخل مركز تدريبات تريجوريا.

وأكد المدير الرياضي للنادي، فريدريك ماسارا، مكانة توتي في تاريخ روما، مشددًا على العلاقة الجيدة التي تجمع اللاعب السابق بعائلة فريدكين المالكة للنادي.

وكشفت صحيفة «إيل تيمبو» الإيطالية أن الدور المطروح لتوتي يمنحه صلاحيات مؤثرة داخل هيكل اتخاذ القرار بالنادي، على غرار التجربة التي خاضها خافيير زانيتي مع نادي إنتر.

والتقطت الكاميرات لحظات جلوس توتي إلى جانب زملاء سابقين مثل سكالا وكانديلا، بينما استقبله جمهور الأولمبيكو بتصفيق مطول يعكس حجم الارتباط بين الطرفين.

ويحتل روما حاليًا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر 8 مباريات، فيما تأتي فرق المراكز الأربعة الأولى بالترتيب إنتر، ميلان، نابولي، ويوفنتوس.