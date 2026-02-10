الكرة تعود إلى قدم جافي بعد غياب طويل

يقترب لاعب الوسط الإسباني جافي من العودة إلى الملاعب مع برشلونة، بعد تقدمه في البرنامج التأهيلي عقب فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

ونشر جافي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، يظهره وهو يؤدي تدريبات بالكرة تحت إشراف الطاقم الطبي، معبرًا عن سعادته بالعودة للتعامل مع الكرة بعد فترة العلاج.

وخضع اللاعب لبرنامج تعافٍ عقب عملية جراحية أُجريت في سبتمبر الماضي لعلاج إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى، وهي الإصابة التي قدرت مدة التعافي منها في البداية ما بين أربعة إلى خمسة أشهر.

وفضل الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة هانزي فليك عدم التعجل في عودة اللاعب للمباريات، رغم اقتراب الموعد المتوقع لانتهاء فترة التعافي في 23 فبراير الجاري.

ويعتمد النادي خطة تدريجية تشمل استعادة الإحساس الكامل بالكرة من خلال التدريبات الفردية، ثم الانتظام في المران الجماعي، وصولًا إلى الحصول على التصريح الطبي النهائي للمشاركة في المباريات الرسمية.

وعاني برشلونة من غياب جافي هذا الموسم، حيث شارك اللاعب في مباراتين فقط بالدوري الإسباني قبل تعرضه للإصابة.

وظهر جافي في مواجهة مايوركا، حيث صنع هدفًا لزميله لامين يامال، ثم شارك في الشوط الثاني كاملًا أمام فالنسيا قبل أن يتوقف بسبب الإصابة.

وينتظر جمهور برشلونة عودة اللاعب لتدعيم خط الوسط خلال الفترة المقبلة، مع تطلع الجهاز الفني للاستفادة من جاهزيته في المنافسات المتبقية من الموسم.