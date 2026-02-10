خريطة أهداف ريال مدريد تميل نحو مبابي

تميل خريطة أهداف ريال مدريد هذا الموسم بشكل واضح نحو النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعدما استحوذ على نسبة كبيرة من الحصيلة التهديفية للميرنغي في مختلف المسابقات.

وبحسب الإحصائيات، سجل ريال مدريد 79 هدفًا حتى الآن خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، ساهم مبابي منها بـ 38 هدفًا، ليصبح مسؤولًا عن نحو 48% من إجمالي أهداف الفريق.

وأشارت الأرقام إلى تراجع مساهمات بقية نجوم ريال مدريد مقارنة بمعدل تسجيل مبابي، حيث سجل فينيسيوس جونيور 8 أهداف فقط، بينما أحرز جود بيلينغهام 6 أهداف، مع تسجيل غونزالو غارسيا 5 أهداف، وأردا غولر وفرانكو ماستانتونو ورودريغو 3 أهداف لكل منهم.

ورصدت البيانات تحولًا ملحوظًا مقارنة بالموسم الماضي 2024-2025، الذي سجل فيه الريال 148 هدفًا، ساهم مبابي خلالها بـ 44 هدفًا بنسبة تقارب 29%، مقابل نسب أعلى لزملائه مقارنة بالموسم الحالي، حيث سجل فينيسيوس 22 هدفًا، وبيلينغهام 15 هدفًا.

وشهد موسم 2023-2024 توزيعًا للأهداف داخل الريال، إذ تصدر فينيسيوس قائمة الهدافين بـ 24 هدفًا بنسبة بلغت 18% من إجمالي الأهداف، يليه بيلينغهام بـ23 هدفًا، وخوسيلو بـ18 هدفًا، ورودريغو بـ17 هدفًا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل حاليًا وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، جمعها من 23 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين.