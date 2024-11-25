ليفربول يهزم ساوثامبتون ويؤكد صدارته للدوري بثنائية صلاح



سجل المصري محمد صلاح ثنائية لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه ساوثمبتون ليخرج فائزاً 3 - 2، أمس، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة من أصل 36 ممكنة، ليؤكد صدارته للدوري ويبتعد بفارق 8 نقاط عن منافسه المباشر مانشستر سيتي، والذي سيلتقي به الجولة المقبلة على ملعبه «أنفيلد» في مواجهة مرتقبة، بهذا استعد ليفربول بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء.

وتقدم ليفربول في النتيجة مستغلاً خطأ من ساوثامبتون عندما انقض المجري دومينيك سوبوسلاي على تمريرة خاطئة ليفتتح التسجيل في الدقيقة 30، لكن آدم أرمسترونج أدرك التعادل في الدقيقة 42 من متابعة ركلة جزاء سددها وتصدى لها الحارس.

وعلى نحو مفاجئ، تقدم ساوثامبتون في النتيجة عندما كلل البرتغالي ماتيوش فرنانديش هجمة مرتدة سريعة بنجاح لهدف في الدقيقة 56، لكن صلاح أدرك التعادل في الدقيقة 65 بلمسة رائعة لتمر الكرة من تحت حارس المرمى إلى داخل الشباك، وفي الدقيقة 83 حصل ليفربول على ركلة جزاء بعد لمسة يد من يوكيناري سوجاوارا داخل المنطقة، وسجل محمد صلاح من علامة الجزاء ليحسم ليفربول النقاط الثلاث.



وأكد دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول، أن فريق ساوثامبتون جيد ويجيد التعامل مع الكرة وبناء الهجمة من الخط الخلفي، وقال: أعتقد أن الابتعاد بفارق ثماني نقاط في قمة جدول الدوري الإنجليزي عن أقرب منافسينا «مانشستر سيتي»، شعور رائع، لكننا لا نزال في بداية الموسم، نحتاج للاستمرار على هذا المنوال وعدم التفكير في موقع الفرق الأخرى.



