«زيجارد» خيار يامال في احتفالات «بوكيمون»

يشارك النجم الإسباني الشاب لامين يامال في حملة عالمية للاحتفال بمرور 30 عامًا على بوكيمون، إحدى أشهر سلاسل الرسوم المتحركة والألعاب في العالم، بعدما اختار «زيجارد» ليكون البوكيمون المفضل له ضمن الإعلان الرسمي للحملة التي تجمع شخصيات بارزة من مجالات مختلفة.

ويأتي ظهور لاعب برشلونة ضمن الإعلان بوصفه امتدادًا لشغفه القديم بعالم الأنمي، حيث عرف يامال منذ طفولته بمتابعة بوكيمون، وهو ما جعله متحمسًا للمشاركة في عمل يرتبط بذكريات شخصية سبقت ظهوره في ملاعب كرة القدم.

ويندرج الإعلان تحت حملة تمتد على مدار عام كامل، وتحمل عنوان «ما هو المفضل لديك؟»، بمشاركة أسماء عالمية من مجالات مختلفة، من بينهم المغنية الأمريكية ليدي جاجا، والإعلامي الكوميدي تريفور نوح، وعضوة فرقة بلاك بينك الكورية جيسو، إلى جانب سائق الفورمولا 1 شارل لوكلير، ضمن احتفالات الذكرى الثلاثين للسلسلة الشهيرة.

وكشف يامال خلال ظهوره عن اختياره «زيجارد»، أحد البوكيمونات الأسطورية من نوع التنين والأرض، والمعروف بلقب «بوكيمون النظام»، ليكون الأقرب إليه من بين شخصيات السلسلة.

وبرر نجم برشلونة اختياره بالإشارة إلى ما يتمتع به «زيجارد» من قوة وقدرة على التكيّف، موضحًا أنه يمتلك أكثر من طريقة للتغلب على الخصوم، وهو ما يراه مناسبًا لطريقته داخل الملعب.

ومن المقرر عرض الإعلان خلال ليلة السوبر بول، الحدث الرياضي السنوي الأبرز في الولايات المتحدة.