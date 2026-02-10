نجوم شباب الأهلي: ثقتنا كاملة في التأهل إلى الثمانية الكبار في النخبة



أكد نجوم شباب الأهلي ثقتهم الكبيرة في حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عقب التعادل السلبي مع ضيفهم الهلال، في المواجهة التي أقيمت على استاد راشد، ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب.



وشدد اللاعبون على أن الخروج بنقطة أمام أحد أبرز المرشحين للقب يعد نتيجة إيجابية، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي أحاطت بالمباراة، من غيابات وإصابات مؤثرة ضربت صفوف الفريق قبل اللقاء.



وقال غويلهرم بالا، لاعب شباب الأهلي والحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة: «نعرف جيداً صعوبة مثل هذه المواجهات، خصوصاً أمام الفرق الكبرى، حيث تحسم التفاصيل الصغيرة مجريات اللقاء، وفي الشوط الأول لم نوفق في استثمار الفرص التي سنحت لنا، لكننا قدمنا مباراة قوية».



وأضاف: «عدم الخسارة يعد أمراً إيجابياً في مثل هذه المباريات، فالأداء الجيد لا يرتبط دائماً بالفوز، والأهم هو الالتزام داخل الملعب وتقديم كرة قدم تعكس شخصية الفريق، وأنا سعيد بما قدمه الجميع».



واختتم بالا حديثه قائلاً: «كنا قريبين من التسجيل في الشوط الثاني، لكن الأهم أننا خرجنا بنتيجة تحافظ على حظوظنا في التأهل، وعلينا البناء على هذا الأداء في المواجهة المقبلة، ونحن على ثقة كبيرة بإمكانية التأهل إلى الدور التالي».



ومن جانبه، عبر حمد المقبالي حارس مرمى شباب الأهلي، عن فخره بالشخصية القوية التي ظهر بها الفريق، رغم النقص العددي والإصابات التي فرضت نفسها في توقيت حساس، مؤكداً أن جميع العناصر التي شاركت قدمت أقصى ما لديها، ونجحت في تعويض الغيابات.



وأكد أن المباراة كانت متكافئة بين فريقين كبيرين، وأن مواجهة الهلال، أحد أبطال القارة والمرشحين الدائمين للقب، تتطلب تركيزاً عالياً وشخصية بطل، وهو ما أظهره «الفرسان» طوال اللقاء.



وعن المواجهة الأخيرة أمام مضيفهم الأهلي الثلاثاء المقبل، أعرب المقبالي عن احترامه الكبير للمنافس المقبل، مؤكداً في الوقت ذاته أن شباب الأهلي فريق معتاد على الظهور في المواعيد الكبرى، وسيدخل المباراة المقبلة بطموح الفوز وحسم التأهل، دون ضغوط، وبثقة كاملة في قدراته وإمكاناته.