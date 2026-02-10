واقعة نهائي أفريقيا تتكرر في ملاعب البرتغال

امتدت واقعة شهدتها بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة إلى ملاعب البرتغال، بعدما ظهرت تفاصيل مشابهة خلال مواجهة بورتو وسبورتينغ لشبونة على ملعب إستاديو دو دراغاو، والتي انتهت بالتعادل 1-1، مساء أمس الاثنين.

وسجلت الحادثة، المتمثلة في اختفاء مناشف الحراس والكرات خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، امتدادًا لما جرى أولًا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بين نيجيريا والمغرب، ثم تكرر الأمر ذاته في المباراة النهائية التي جمعت المغرب بالسنغال، والتي توج في نهايتها المنتخب السنغالي باللقب الأفريقي.

وبحسب صحيفة «ريكورد» البرتغالية، عاد حارس مرمى سبورتينغ، روي سيلفا، إلى غرفة الملابس دون المناشف التي كانت موضوعة قرب المرمى الذي دافع عنه، بعد اختفائها خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، بسبب استحواذ صبية الملاعب عليها.

ولم يكتف الصبية باختفاء المناشف، بل قاموا أيضًا بإخفاء الكرات في اللحظات الختامية، ما تسبب في تأخير استئناف اللعب.

ورصدت الصحيفة تفاصيل أخرى رافقت نهاية المباراة، حيث وجد لاعبو سبورتينغ غرفة الملابس مليئة بأغلفة صحف تخلد إنجازات وانتصارات سابقة لنادي بورتو، كما فوجئ لاعبو لشبونة بتشغيل نظام التكييف على أعلى درجة، دون إمكانية إيقافه أو تعديل إعداداته عقب نهاية اللقاء.

الجدير بالذكر أن بورتو يتصدر ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 56 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة، فيما يأتي سبورتينغ لشبونة في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، جمعها من العدد نفسه من المباريات، بعد تحقيقه 16 فوزًا، والتعادل في 4 مباريات، والخسارة في مباراة واحدة.